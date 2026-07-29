Cómo hacer copia de seguridad de WhatsApp antes de cambiar de móvil

WhatsApp guarda las conversaciones de dos formas distintas según el sistema operativo, y el proceso cambia bastante si el móvil nuevo es de la misma marca de sistema que el antiguo o si se pasa de Android a iPhone (o al revés). Conviene tenerlo claro antes de tocar nada, porque una vez desinstalada la app del móvil viejo ya no hay vuelta atrás si la copia ha fallado o quedado desactualizada.

Si te quedas en Android: copia en Google Drive

En Android, WhatsApp guarda la copia de seguridad en Google Drive, vinculada a una cuenta de Google. Se activa desde Ajustes, Chats y Copia de seguridad, donde también se elige la frecuencia (diaria, semanal o mensual) y si se incluyen los vídeos, que son los que más espacio ocupan. Es recomendable hacer esta copia conectado a WiFi, porque si hay muchas fotos y vídeos puede pesar varios gigas y consumir datos móviles sin necesidad. Antes de cambiar de móvil, entra en ese mismo menú y comprueba la fecha de la última copia, si pone que fue hace semanas, mejor forzarla a mano antes de seguir.

Si te quedas en iPhone: copia en iCloud

En iPhone, la copia se guarda en iCloud. Se activa desde Ajustes>Chats>Copia de seguridad de chats, y desde ahí se puede forzar una copia inmediata con Realizar copiar ahora. El problema más habitual aquí es quedarse sin espacio en iCloud, algo que WhatsApp no siempre avisa de forma clara: si la cuenta de iCloud está casi llena, la copia puede quedarse a medias sin que el usuario se entere hasta que intenta restaurarla en el móvil nuevo. Merece la pena revisar el espacio disponible en iCloud antes de dar la copia por hecha.

Si cambias de sistema operativo (de Android a iPhone o al revés)

Este es el caso donde más gente pierde conversaciones, porque ni Google Drive ni iCloud sirven para pasar de un sistema a otro. WhatsApp tiene su propia herramienta de transferencia directa, pensada justamente para esto, se activa desde Ajustes, Chats, Transferir chats a iPhone o Transferir chats a Android, según el caso, y pide tener los dos móviles cerca, conectados a la misma red wifi y, en algunos modelos, un cable para acelerar el traspaso. El proceso escanea un código QR desde el móvil nuevo y mueve el historial directamente entre los dos terminales, sin pasar por la nube. Suele conservar los chats y la mayoría de archivos multimedia, aunque en migraciones con muchos años de historial es habitual que algún archivo antiguo no se transfiera igual de bien, así que no está de más revisar los chats más importantes una vez terminado el proceso.

Antes de dar el móvil viejo por perdido

Hay dos comprobaciones que evitan la mayoría de los problemas. La primera es no cambiar de número ni sacar la tarjeta SIM antes de terminar la migración, porque WhatsApp pedirá verificar ese número durante el proceso y, sin él, no hay forma de completarlo. La segunda es no desinstalar WhatsApp del móvil antiguo hasta confirmar que todo ha llegado bien al nuevo, abriendo unos cuantos chats al azar para comprobarlo. Quien use WhatsApp Business debe tener en cuenta que el proceso es el mismo, pero la copia y el número tienen que coincidir con la cuenta de empresa, no con una cuenta personal distinta.

Por defecto, las copias en Google Drive o iCloud no están cifradas de extremo a extremo como sí lo están los mensajes dentro de la propia app. Quien quiera ese nivel de protección también en la copia puede activarlo desde Ajustes, Chats, Copia de seguridad y la opción de copia de seguridad cifrada, que pide una contraseña o una clave de 64 dígitos para poder restaurarla después.