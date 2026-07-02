Cómo saber si alguien ha accedido a tu WhatsApp sin que te hayas dado cuenta

Saber si alguien ha accedido a tu WhatsApp es una preocupación habitual, sobre todo desde que la aplicación permite usar la misma cuenta en el móvil, el ordenador y hasta en una tablet a la vez. Basta con un descuido, dejar el teléfono desbloqueado unos minutos o escanear un código QR sin fijarse, para que otra persona pueda leer tus conversaciones desde la distancia. La propia app guarda un registro de cada sesión abierta y comprobarlo lleva menos de un minuto.

Revisa los dispositivos vinculados

El primer paso, y el más fiable, es entrar en el apartado de dispositivos vinculados. En Android, abre WhatsApp, pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha y entra en «Dispositivos vinculados». En iPhone, ve a «Configuración» dentro de la app y toca esa misma opción. Ahí aparece el listado completo de sesiones activas, con el navegador o sistema operativo usado, la fecha y hora del último acceso e incluso la ubicación aproximada desde la que se conectó.

Si detectas un equipo que no reconoces, hay que actuar. Pulsa sobre esa sesión y elige «Cerrar sesión». No necesitas tener delante el aparato del intruso: todo se gestiona desde tu teléfono y la desconexión es inmediata. Conviene cerrar cualquier sesión que no te suene y, ante la duda, cerrarlas todas y volver a vincular solo las tuyas.

Otras señales que delatan a un intruso

Más allá del listado oficial, hay pistas que indican que alguien anda en tu cuenta. Mensajes marcados como leídos que tú no has abierto, conversaciones que aparecen archivadas sin motivo, chats borrados o respuestas que no recuerdas haber enviado son avisos claros. También lo es recibir un código de verificación por SMS que no has solicitado, señal de que alguien intenta registrar tu número en otro móvil.

WhatsApp incorpora además dos mecanismos de seguridad automáticos. Desconecta cualquier dispositivo vinculado tras 30 días de inactividad, y si no usas el teléfono principal durante 14 días, cierra también las sesiones activas. Aun así, no conviene esperar a que esos plazos actúen por ti.

Cómo blindar tu cuenta a partir de ahora

Para evitar sustos, activa la verificación en dos pasos desde «Configuración», «Cuenta». Con ella, nadie podrá registrar tu número sin un PIN que solo tú conoces. Añade también un bloqueo con huella o rostro a la propia aplicación y revisa los dispositivos vinculados cada cierto tiempo. Con estos gestos básicos, saber si alguien ha accedido a tu WhatsApp deja de ser una duda y pasa a ser algo que controlas tú.