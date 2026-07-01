Dreame T16 Pro Heat: la aspiradora friegasuelos con agua caliente a 90 grados que llega a España por 629 euros

Dreame ha puesto a la venta en España la T16 Pro Heat, su nueva aspiradora friegasuelos pensada para acabar con la suciedad más resistente del hogar. El equipo combina limpieza con agua caliente a 90 grados, una potencia de succión de 30.000 Pa y un sistema de detección inteligente que ajusta la limpieza en tiempo real según el estado del suelo.

Agua caliente a 90 grados contra la grasa y las manchas secas

El sistema de lavado de la Dreame T16 Pro Heat calienta el agua hasta 90 grados para disolver grasa, restos pegajosos y suciedad ya seca con más eficacia que una mopa convencional. La marca asegura que este calor permite eliminar en una sola pasada manchas de aceite de cocina, salpicaduras de comida o restos endurecidos, mientras la succión de 30.000 Pa retira al mismo tiempo polvo, pelo de mascota y líquidos.

Para quienes tienen animales en casa, el equipo incorpora un sistema anti-enredos de doble rascador que evita que el pelo se acumule en el rodillo, reduciendo el mantenimiento habitual de este tipo de dispositivos.

Un brazo robótico para llegar a esquinas y rodapiés

La T16 Pro Heat incluye la tecnología WhaleSweep, un brazo articulado que se extiende de forma automática para alcanzar bordes, esquinas y rodapiés, zonas que suelen quedar sin limpiar en el paso rutinario de la mopa. A esto se suma un sistema de detección multiespectral que analiza el suelo y regula la potencia de succión y el flujo de agua según el nivel de suciedad detectado.

Diseño ultrafino para limpiar bajo los muebles

Pese a estas funciones, el cuerpo del aparato mide solo 9,85 centímetros de grosor y se reclina 180 grados en posición totalmente plana, lo que permite pasarlo por debajo de camas, sofás y muebles bajos sin obstáculos.

Hasta 70 minutos de autonomía

La batería extraíble ofrece hasta 70 minutos de uso, suficiente para viviendas grandes, y admite una segunda batería como accesorio para ampliar el tiempo de limpieza. Tras cada uso, la base realiza una autolimpieza automática y seca el rodillo con aire caliente a 95 grados para evitar humedad y malos olores.

Precio y disponibilidad

La Dreame T16 Pro Heat ya está a la venta en la web oficial de la marca y en distribuidores autorizados por 629 euros, con llegada a Amazon prevista para finales de agosto. La batería adicional se vende por separado a 99 euros. El lanzamiento llega poco después de que Dreame se situara como la marca líder en robots aspiradores en Europa por unidades vendidas en 2025, con una cuota del 27,6% según IDC.