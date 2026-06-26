vivo X Fold6: el plegable insignia con cámara ZEISS de 200 MP llega a Europa este año

El vivo X Fold6 es oficial. La compañía china ha presentado hoy su nuevo dispositivo plegable insignia en China, con un sistema de cámaras firmado por ZEISS a la cabeza, una batería de alta capacidad y un chip personalizado junto a MediaTek. Lo más relevante para el mercado europeo es que vivo ha confirmado su llegada al continente antes de que acabe el año, aunque sin precisar fecha ni precio.

Sistema de imagen ZEISS con cámara principal de 200 megapíxeles

El apartado fotográfico es el eje central del X Fold6. Detrás hay tres cámaras traseras desarrolladas en colaboración con ZEISS: una principal de 200 MP basada en el sensor Samsung HPB, una telefoto APO periscópica de 50 MP con zoom óptico 3x, estabilización CIPA 4.5 e hiperzoom hasta 100x, y una ultra gran angular de 50 MP con angular equivalente a 16 mm. Todos los módulos incorporan el revestimiento antirreflejos ZEISS T* y el chip de imagen propio vivo BlueImage V3+, optimizado específicamente para el factor de forma plegable.

Como accesorio opcional, vivo lanza la segunda generación del extensor telefoto ZEISS de 200 mm equivalente. Pesa 153 gramos, mide 96 mm de longitud y se basa en una óptica kepleriana de 15 elementos para ampliar el alcance en conciertos, eventos en directo o fotografía de viaje. Hay también un modo retrato de alta resolución de 200 MP y un modo Escenario 2.0 con soporte para vídeo en Dolby Vision 4K a 60 fps.

Batería de 7.000 mAh con tecnología semisólida de tercera generación

Toda la gama incorpora la batería BlueVolt de 7.000 mAh, construida con tecnología de batería semisólida de tercera generación y ánodo de silicio de quinta generación. El resultado es mayor densidad energética dentro del cuerpo delgado propio de un plegable. La carga rápida por cable llega a 80 W, la inalámbrica a 40 W y el dispositivo admite carga inversa para alimentar otros periféricos.

Dimensity 9500 mejorado: NPU un 111 % más rápida

El procesador es el Dimensity 9500 mejorado, desarrollado conjuntamente por vivo y MediaTek con optimizaciones específicas para la multitarea en pantallas grandes e IA en el propio dispositivo. La NPU incrementa su rendimiento máximo un 111 % respecto a la generación anterior, mientras que la optimización Swift KV reduce el consumo pico de la NPU en un 56 %. El motor de concurrencia rediseñado mejora la eficiencia energética en más de un 20 % en escenarios de multitarea intensiva.

Pantalla interna de 8 pulgadas y multitarea con IA

La pantalla interna LTPO de 8,02 pulgadas usa panel Samsung M14, mientras que la externa de 6,51 pulgadas utiliza BOE Q11. Ambas alcanzan los 5.000 nits de brillo máximo y bajan hasta 1 nit en el mínimo. El software vivo Atomic Workbench ofrece dos modos: el modo «serie» permite hasta cinco aplicaciones activas en primer plano con otras cuatro en segundo plano, mientras que el modo «paralelo» despliega hasta cuatro apps en pantalla al mismo tiempo.

La IA integrada añade un gestor de archivos con interfaz estilo PC, un asistente de reuniones con transcripción en tiempo real, separación de interlocutores, resúmenes automáticos y vocabulario especializado para llamadas online. Hay además un agente de IA que permite controlar un ordenador de forma remota desde el teléfono para tareas de productividad.

Resistencia IP y tres acabados con inspiración marina

El X Fold6 ha obtenido las certificaciones IPX8 e IPX9 para el agua y IP5X frente al polvo, y está certificado para operar hasta -20 °C. En China sale en tres colores: azul, blanco y negro. La versión azul toma como referencia los grandes agujeros azules oceánicos, con un acabado en vidrio esmerilado que varía según el ángulo de la luz. Los modelos en blanco y negro usan construcción en fibra de vidrio.

El sistema operativo en China es OriginOS 6 Fold, adaptado en profundidad para dispositivos plegables. Para Europa, vivo adaptará el software sin especificar aún la denominación ni las funciones concretas de la versión internacional.

Disponibilidad en Europa: confirmada, sin fecha ni precio

vivo ha confirmado que el vivo X Fold6 llegará a Europa durante 2026, pero no ha dado más detalles sobre fecha de lanzamiento, precio o canales de venta. Esa información quedará para el anuncio oficial europeo. El modelo que llegue al continente podría presentar diferencias en denominación, configuración de software y precios respecto a la versión china.