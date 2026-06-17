vivo lanza en España el WATCH GT 2, su primer wearable global

El inicio del verano sigue siendo momento de movimientos para las marcas y por eso, vivo amplía su catálogo en España con la llegada del vivo WATCH GT 2, el primer wearable global de la compañía. El reloj inteligente, presentado oficialmente durante el Mobile World Congress 2026, ya está disponible en el mercado.

El lanzamiento es un paso intersante para vivo fuera del mercado asiático, donde la marca ya cuenta con una presencia consolidada en smartphones y dispositivos conectados. Con este modelo, la compañía entra en una categoría especialmente competida, en la que el diseño, la autonomía y la integración con el móvil son factores decisivos para el usuario.

Pantalla grande y diseño de aluminio

El vivo WATCH GT 2 apuesta por una caja de aluminio negro de alto brillo y por una pantalla de 2,07 pulgadas, un tamaño generoso para consultar notificaciones, métricas de salud o datos deportivos sin depender constantemente del teléfono.

El panel ofrece una tasa de refresco de 60 Hz y alcanza un brillo máximo de 2.400 nits, una cifra pensada para mejorar la visibilidad en exteriores, especialmente bajo luz solar directa. La marca comercializa el reloj en dos acabados: Obsidian Black y Stellar White.

Blue OS y compatibilidad con iPhone

Uno de los puntos destacados del dispositivo es la incorporación de vivo Blue OS, el sistema operativo con el que la compañía busca ofrecer una experiencia más completa en el seguimiento de salud, deporte y uso diario.

La firma también subraya la compatibilidad con usuarios de iPhone. Según vivo, el WATCH GT 2 es el primer smartwatch de terceros compatible con el seguimiento de ciclos de salud nativo de iOS a través de la aplicación Origin Health, una función que puede resultar especialmente relevante para quienes quieren usar un reloj distinto al Apple Watch sin renunciar a ciertas integraciones del ecosistema de Apple.

Salud, deporte y modos específicos para raqueta

En el apartado de bienestar, el reloj incluye monitorización continua de frecuencia cardíaca y medición de oxígeno en sangre SpO2. Además, vivo asegura que el dispositivo puede emitir alertas inteligentes ante alteraciones en la frecuencia cardíaca, siempre dentro del enfoque habitual de este tipo de relojes: información orientativa para el usuario, no un diagnóstico médico.

Para la actividad física, el WATCH GT 2 ofrece más de 100 modos deportivos. Entre ellos destaca un modo profesional para deportes de raqueta, como pádel o tenis, capaz de diferenciar y contabilizar golpes de derecha y de revés. Esta función busca aportar datos más concretos a quienes practican este tipo de deportes y quieren analizar su rendimiento más allá de las métricas básicas.

Hasta 25 días de batería

La autonomía es otro de los argumentos principales del vivo WATCH GT 2. La compañía anuncia hasta 25 días de uso en modo Bluetooth, con una duración típica de 14 días. Estas cifras, si se cumplen en un uso real, lo sitúan por encima de muchos relojes inteligentes orientados al uso diario, donde la carga frecuente sigue siendo una de las principales limitaciones.

El reloj también incorpora NFC para tarjetas de acceso, lo que permite utilizarlo como llave digital en determinados entornos compatibles, como oficinas o accesos domésticos preparados para esta tecnología. Está disponible en la tienda online de la marca a un precio promocional de 129 euros.