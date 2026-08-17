¿Un iPad resistente al agua? El rumor que podría cambiar para siempre la tablet de Apple

Ningún iPad ha llevado nunca una certificación de resistencia al agua, ni siquiera el más caro de la gama. Eso podría cambiar de aquí a dos meses si se cumplen las últimas filtraciones, que sitúan un iPad mini resistente al agua como el primer modelo de la familia capaz de sobrevivir a un chapuzón accidental.

Una filtración que lleva un año cocinándose

La información procede de Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple con un historial de aciertos considerable en este tipo de filtraciones, aunque conviene recordar que Apple nunca se manifiesta. Según sus informaciones, publicadas por primera vez en octubre de 2025 y retomadas en julio de 2026 por medios como MacRumors, Apple ha rediseñado la carcasa del iPad mini para ofrecer un nivel de protección frente al agua similar al que ya tienen los iPhone.

Un altavoz que suena sin necesitar agujeros

El punto más débil de cualquier tableta frente al agua son los altavoces, los orificios por los que sale el sonido son también una vía de entrada de líquido. Para resolverlo, Apple habría desarrollado un sistema de altavoces basado en vibración, en el que la propia carcasa del dispositivo actúa como superficie que reproduce el sonido, sin necesidad de perforaciones. Eliminar esos huecos reduce drásticamente los puntos por los que el agua puede colarse hacia los componentes internos.

Una cita que todavía no está en el calendario oficial

Gurman sitúa el lanzamiento de este iPad mini, previsiblemente con pantalla OLED, en octubre de 2026. Sería, por tanto, una presentación al margen del evento del iPhone, en la línea de cómo Apple ha ido renovando la gama iPad en los últimos años, con anuncios espaciados a lo largo del otoño en lugar de concentrados en un único evento. De todas formas, Apple siempre se suele reservar algo para el otoño.

Por qué un buen rumor no es lo mismo que un hecho

Apple nunca confirma ni desmiente nada, así que todo lo anterior debe leerse como una filtración de alguien con solvencia como Gurman. Tampoco está claro qué certificación llevaría exactamente, ya que resistencia al agua no es sinónimo de sumergibilidad. Los iPhone actuales, por ejemplo, soportan salpicaduras y una inmersión breve en agua dulce, pero Apple advierte de que esa protección se degrada con el uso y no cubre el agua salada ni el uso prolongado bajo el agua. Hasta que la compañía lo anuncie oficialmente, lo prudente es no dar por hecho ni el grado de protección ni la fecha exacta de llegada