La reflexión de Carlos Ruiz Zafón en ‘El Juego del Ángel’: «Después de todo, tendré una vida entera en la que morir»

«El juego del ángel» es una novela del escritor español Carlos Ruiz Zafón publicada en 2008. Se trata de la segunda entrega de «El Cementerio de los Libros Olvidados», una cuadrilogía ambientada principalmente en una Barcelona misteriosa, oscura y cargada de secretos. La historia forma parte de un universo literario en el que las diferentes novelas están conectadas entre sí, aunque cada una puede leerse de manera independiente. Los relatos recorren distintas épocas, desde los años de la Revolución Industrial hasta el periodo posterior a la Guerra Civil española.

En la Barcelona convulsa de los años 20, un joven escritor marcado por la obsesión y atrapado en un amor imposible recibe una propuesta tan inesperada como inquietante. Un misterioso editor le ofrece una enorme suma de dinero a cambio de escribir un libro que podría cambiar para siempre su destino. La propuesta arrastra al protagonista a un mundo de secretos, enigmas y peligros, en el que nada es exactamente lo que parece. De nuevo, Carlos Ruiz Zafón conduce hasta la Barcelona oscura y fascinante de «El Cementerio de los Libros Olvidados», un escenario donde la literatura, la pasión y la amistad se entrelazan con el misterio.

«Después de todo, tendré una vida entera en la que morir»

«Mi afición a los dragones viene de largo. Barcelona es ciudad de dragones, que adornan o vigilan muchas de sus fachadas, y me temo que yo soy uno de ellos. Quizás por eso, por solidaridad con el pequeño monstruo, hace ya muchos años que los colecciono y les ofrezco refugio en mi casa, dragonera al uso. Al día de hoy ya son más de 400 criaturas dragonas las que hacen mi censo, que aumenta cada mes. Además de haber nacido en el año, por supuesto, del dragón, mis vínculos con estas bestias verdes que respiran fuego son numerosos. Somos criaturas nocturnas, aficionadas a las tinieblas, no particularmente sociables, poco amigas de hidalgos y caballeros andantes y difíciles de conocer», detalla Carlos Ruiz Zafón.

«Después de todo, tendré una vida entera en la que morir». La frase de Carlos Ruiz Zafón en «El juego del ángel» habla de la muerte, pero también de la vida. Normalmente, la muerte aparece en nuestro pensamiento como un punto final, algo que llegará algún día y que, precisamente por resultar inevitable, puede despertar miedo e incertidumbre. Sin embargo, esta reflexión propone poner el el foco en todo el tiempo que existe antes de que llegue ese instante.

De esta manera, la muerte aparece como parte de un recorrido mucho más amplio. Antes de ese final existe una vida que experimentar, decisiones que tomar, personas que conocer, lugares que descubrir y recuerdos que construir. Y ahí aparece una de las grandes paradojas de la existencia. Sabemos que nuestro tiempo es limitado, pero vivimos muchas veces como si fuera infinito, posponiendo viajes, proyectos o pequeños deseos porque pensamos que habrá otro momento. Sin embargo, el problema es que el futuro no está garantizado y, mientras esperamos ese momento ideal, dejamos de disfrutar del presente.

En definitiva, quizá la pregunta realmente importante no sea cuánto tiempo nos queda, algo que nadie puede conocer con certeza, sino recordar que el presente es el único lugar donde podemos construir aquello que algún día recordaremos como nuestra vida.

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