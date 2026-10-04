Borja Capponi, el ‘César Millán español’ y experto en adiestramiento canino: «El líder de la manada no es el perro más agresivo, sino el que tiene más iniciativa»

Borja Capponi se hizo conocido por acercar el adiestramiento canino al gran público a través de la televisión. El experto, asociado durante años al programa Malas Pulgas, defiende una idea concreta sobre las jerarquías entre perros: el liderazgo no depende de la agresividad, sino de la iniciativa que muestra cada animal.

Su planteamiento parte del comportamiento social de los perros y de la necesidad de observar cómo interactúan entre ellos. Para Capponi, interpretar correctamente esas relaciones es fundamental para comprender determinados problemas de conducta y mejorar la convivencia entre animales y personas.

«El líder de la manada no es el perro más agresivo, sino el que tiene más iniciativa», afirma. Esta frase cuestiona una asociación habitual entre liderazgo y agresividad que durante años ha formado parte del discurso popular sobre el adiestramiento.

Borja Capponi explica cómo entiende el comportamiento de los perros

Capponi sostiene que tener un perro se ha convertido en una tendencia en España, pero advierte de que muchas personas no conocen realmente la psicología del animal. Según explica, esa falta de conocimiento puede terminar generando problemas de convivencia y dificultades para gestionar determinadas conductas.

El adiestrador también se refiere a un estudio sobre perros capaces de aprender nombres de objetos escuchando conversaciones humanas. Capponi considera impreciso calificarlos de «superdotados» de forma generalizada.

Según su explicación, los perros aprenden mediante procesos cognitivos y de condicionamiento, asociando sonidos o palabras con consecuencias concretas después de repetir esas experiencias.

¿Qué dice Borja Capponi sobre el líder de la manada?

Una de las afirmaciones más destacadas de la entrevista publicada en el canal de YouTube Adiestramiento Natural trata sobre el concepto de liderazgo. Capponi rechaza la idea de que el líder de una manada sea necesariamente el perro más agresivo.

Capponi también afirma que dentro de una camada pueden aparecer diferentes temperamentos. Habla de perros tímidos, animales con iniciativa y otros que considera dominantes, y sostiene que cada uno puede desempeñar una función dentro de la comunidad.

¿Qué importancia tiene el temperamento del perro?

Para Capponi, el comportamiento de un perro depende principalmente de su genotipo de temperamento de nacimiento. Desde esta perspectiva, considera necesario conocer las características del animal para comprender sus reacciones.

El adiestrador también cuestiona determinadas ideas sobre las razas. Afirma que las razas no existen como concepto natural, sino que son creaciones humanas. Según explica, las razas puras surgieron durante el siglo XIX mediante clubes caninos y procesos de endogamia destinados a fijar determinados estándares.

El método de adiestramiento de Borja Capponi

Capponi critica que los propietarios intenten controlar a los perros a imagen y semejanza de las personas y que busquen ayuda cuando los problemas de conducta ya son graves.

En su opinión, si el dueño no se establece como una figura de control firme y calmada, la inseguridad del animal puede terminar derivando en agresividad o comportamientos reactivos.

El experto explica que trabaja con problemas como ansiedad por separación, agresividad, miedos, perros reactivos y tirones de correa. Su método de adiestramiento natural, según detalla en la entrevista, no utiliza collares de pinchos ni de ahogue.

En su lugar, defiende comprender el temperamento del perro, proyectar una figura de control y utilizar la correa mediante lo que denomina «fuerza sensible».