Las lluvias torrenciales golpean Badajoz provocando inundaciones que obligan a activar el plan de emergencia

Las fuertes lluvias golpean la provincia de Badajoz este domingo, causando inundaciones y calles cortadas que han obligado a la Junta de Extremadura a activar el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex).

El 112 de Extremadura ha informado a través de las redes sociales que el fuerte temporal que atraviesa la provincia de Badajoz ha obligado a realizar cortes en varias carreteras de la provincia.

A lo largo del día, la circulación se ha visto afectada en varios tramos de las vías de la comunidad autónoma, como la BA-025, EX-112, EX-300, A-5; BA-012, BA-026, EX-311, EX-212. En la mañana, varias carreteras sufrieron saltos de agua que obligaron a la Guardia Civil a cortar por completo el tráfico por motivos de seguridad. Por otro lado, los Servicios de Emergencias recomiendan que los conductores tengan máxima precaución por los avisos activos a lo largo de Extremadura.

Además, el 112 ha recibido alrededor de 330 llamadas de diferentes localidades: Villanueva de la Serena, Orellana, Alconchel, Higuera de Vargas, Hornachos, Burguillos del Cerro y Talarrubias, reportando incidencias. Entre las 11:00 y las 13:00 horas gestionaron 90 incidentes, de los cuales 19 eran por las lluvias.

En horas del mediodía, la Junta de Extremadura activó en los municipios de Barros y Serena y Sur de la provincia de Badajoz el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), como medida de precaución de inundaciones ante el temporal.

Las autoridades advierten a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Junta y piden máxima precaución de movilidad en las ciudades, estar atentos al circular por las carreteras, no viajar ni hacer desplazamientos largos si no es necesario y evitar las orillas de los arroyos y ríos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó este domingo la alerta roja por lluvias torrenciales en varias zonas de La Serena, Tierra de Barros y el sur de la provincia de Badajoz. Prevén que cuando culmine la alerta roja se active la alerta naranja hasta las 22:00 horas.