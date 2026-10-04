Cielo cubierto en toda la provincia con chubascos muy fuertes y tormentas, que localmente pueden ser torrenciales en el litoral y prelitoral. Durante el día, las precipitaciones irán remitiendo de sur a norte. Las temperaturas mínimas no variarán mucho y las máximas descenderán. En el litoral norte, viento moderado del este, con intervalos de fuerte por la mañana; en el resto, viento flojo con predominio de componentes este y norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de octubre

Barcelona: cielos nublados y lluvias a la vista

El tiempo en Barcelona este día se tiñe de un gris pronunciado, ya que el cielo mostrará su faceta más nublada y cargada de humedad. Desde la madrugada, existe un alto riesgo de lluvias, las cuales continuarán acompañándonos hasta bien entrada la tarde. La sensación de pesadez en el ambiente será notable, con temperaturas rondando los 21 grados y vientos suaves provenientes del noreste, que apenas alcanzarán los 10 km/h.

A primera hora del día, el sol se asoma tímidamente, prometiendo unas pocas horas de luz antes de que la lluvia se convierta en protagonista por la tarde-noche. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, pero la sensación térmica podrá elevarse un poco más, siendo un día fresco con una atmósfera húmeda y cargada. Las rachas de viento se mantendrán suaves, lo que ofrecerá algo de alivio en un día de nubes y chubascos programados.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con lluvias a la vista

En L’Hospitalet de Llobregat, la mañana se presenta rodeada de una atmósfera cargada que anticipa un día inestable. El cielo muestra un gris tenue que sugiere el inminente arribo de lluvias, mientras el viento del noreste comienza a soplar con fuerza, agitando las hojas y refrescando el ambiente. Por la mañana, las temperaturas rondarán los 21°C y el aire se sentirá más pesado con una humedad relativa del 90%.

A medida que avanza el día, la lluvia se hará evidente, con probabilidades que alcanzan el 100% durante la mañana y un 95% por la tarde-noche. Las temperaturas llegarán a un máximo de 24°C, pero la sensación térmica puede caer hasta los 20°C. Además, el viento alcanzará rachas de hasta 30 km/h, por lo que será recomendable salir preparado con paraguas y ropa adecuada para no pasar un mal rato.

Nubes y posibilidad de lluvia en Badalona

La jornada en Badalona amanece con un ambiente muy húmedo, ya que la probabilidad de lluvia supera el 100% en la madrugada y se mantiene alta durante la mañana. Las nubes cubrirán el cielo y la temperatura oscilará entre los 20 y 24 grados Celsius, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más calurosa. Las ráfagas de viento, de hasta 5 km/h, no se harán notar significativamente en este contexto.

A medida que avancen las horas, el cielo seguirá parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia continuará siendo elevada en la tarde-noche, así que conviene estar preparado. La puesta del sol se prevé para las 19:27, lo que nos ofrece unas 11 horas de luz a pesar de las perturbaciones en el tiempo.

Ambiente nublado con posibilidades de lluvia en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados. Las probabilidades de lluvia son altas a lo largo del día y aunque el viento será leve, se notarán algunas rachas. En general, no se esperan grandes alteraciones, aunque sería prudente llevar un paraguas a mano.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo bajo las nubes, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. Quizás un café a la tarde se sienta reconfortante, así que no dudes en salir y aprovechar el espacio.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET