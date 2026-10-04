Fernando Sánchez Dragó, escritor y periodista español: «Preferiría cortar una oreja en Las Ventas que ganar el Nobel de Literatura”

Fernando Sánchez Dragó, escritor y periodista español, situó su pasión por los toros por encima de cualquier reconocimiento literario. Llegó a afirmar que preferiría cortar una oreja en la plaza de Las Ventas antes que ganar el Premio Nobel de Literatura.

Sánchez Dragó repitió esa comparación en distintas entrevistas a lo largo de su carrera. Como todo un gran aficionado, para él, la plaza ganaba siempre a la Academia sueca en sus declaraciones sobre el tema.

¿Qué significaba para Fernando Sánchez Dragó cortar una oreja en Las Ventas?

«Cortar una oreja» es la distinción más alta que un torero puede recibir en una tarde de toros, un trofeo que concede la presidencia de la plaza tras una faena excepcional. Las Ventas, en Madrid, es la plaza más importante de España: se inauguró en 1931 y es conocida como la catedral del toreo.

La petición de esa distinción parte del público, que agita pañuelos blancos desde el tendido para pedirle a la presidencia que premie la faena. Cuando el juez de plaza lo autoriza, el torero recorre el ruedo con la oreja en alto entre aplausos, un gesto que en el mundo taurino equivale al reconocimiento más alto posible sobre la arena.

Así, la frase recogida en su perfil de Goodreads «preferiría cortar una oreja en Las Ventas que ganar el Nobel de Literatura», cobra sentido entendiendo el contexto para Sánchez Dragó. Para el escritor, la comparación colocaba ese trofeo por encima del Premio Nobel de Literatura.

La afición taurina que marcó la obra de Fernando Sánchez Dragó

Sánchez Dragó fue aficionado a los toros durante más de medio siglo, con presencia habitual en los tendidos y trato cercano con distintos toreros de su época. En 1997, publicó Volapié, toros y tauromagia, un libro en el que reunió crónicas, artículos y reportajes escritos a lo largo de su carrera sobre el tema.

Para el escritor, la plaza ofrecía una experiencia que ningún escenario literario podía igualar. Coincidió durante años con distintas figuras del toreo en la feria de San Isidro, que se celebra cada primavera en Las Ventas.

Los libros y crónicas reunidos en esa obra muestran hasta qué punto los toros ocupaban un lugar central en su vida, al mismo nivel que la literatura.

¿Quién fue Fernando Sánchez Dragó?

Fernando Sánchez Dragó nació en Madrid el 2 de octubre de 1936 y murió en Castilfrío de la Sierra (Soria) el 10 de abril de 2023. Se doctoró en Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre Valle-Inclán.

Como escritor, se dio a conocer como ensayista, novelista y presentador de televisión, en una carrera marcada por el interés en la historia y las corrientes espirituales de España. Esa mirada atraviesa Gárgoris y Habidis, su obra más reconocida sobre la historia mágica de España.

Sánchez Dragó militó en su juventud en el Partido Comunista de España, lo que le costó prisión y un exilio de siete años bajo el franquismo. Tras su regreso, dio clases de español en Japón, Senegal y Marruecos. Trabajó en televisión con programas como Negro sobre blanco, por el que recibió un Premio Ondas. Como periodista, también colaboró de forma habitual con medios como El Mundo, Época, Onda Cero y la COPE.

Recibió el Premio Nacional de Ensayo en 1979 por Gárgoris y Habidis, el Premio Planeta en 1992 por La prueba del laberinto y el Premio de Novela Fernando Lara en 2006 por Muertes paralelas. Murió pocos días antes de recibir el Premio Castilla y León de las Letras.