Mi móvil no encuentra red en el extranjero: estas son las soluciones que funcionan

Agosto es el mes en el que más españoles hacen las maletas, y también en el que más consultas reciben las operadoras por un mismo motivo. El móvil no encuentra red en el extranjero y el usuario se queda sin poder avisar de que ha llegado, sin Google Maps y sin acceso al hotel reservado. Antes de pensar en una avería, conviene saber que casi siempre se trata de un ajuste de software, no de un problema del terminal.

El origen suele estar en cuatro sitios. El primero es el modo avión, que a veces queda activado tras un vuelo y bloquea cualquier señal. El segundo es la itinerancia de datos, conocida como roaming, que en muchos móviles viene desactivada por defecto para evitar facturas inesperadas. El tercero es la selección de operador, que debería estar en modo automático para que el teléfono elija la mejor red disponible en cada zona. El cuarto, menos habitual, es una configuración de punto de acceso (APN) mal cargada, algo que suele pasar tras cambiar de tarjeta SIM o de operador recientemente.

Los ajustes que casi siempre solucionan el problema

Antes de desesperarte o dar por perdido el viaje sin cobertura, merece la pena revisar estos pasos en orden.

Desactivar y volver a activar el modo avión, esperando unos segundos antes de reconectar. Entrar en los ajustes de red móvil y comprobar que la itinerancia de datos está activada. Cambiar la selección de operador de manual a automática, para que el móvil busque de nuevo todas las redes disponibles. Reiniciar el teléfono por completo, no solo el modo avión, ya que fuerza una búsqueda limpia de antenas. Revisar el APN en la configuración del operador y restaurarlo a los valores predeterminados si se ha modificado.

Si tras estos pasos sigue sin aparecer cobertura, el problema puede estar en el acuerdo de itinerancia entre operadoras, algo que el usuario no puede solucionar desde el propio terminal y que obliga a contactar con el servicio de atención al cliente.

Qué cambia según el destino del viaje

Dentro de la Unión Europea, el roaming gratuito funciona de forma automática gracias al régimen «Roam Like At Home», vigente desde 2017 y prorrogado por la Comisión Europea hasta 2032. Desde el 1 de enero de 2026, ese mismo régimen se ha extendido también a Ucrania y Moldavia, además de aplicarse ya en Islandia, Liechtenstein y Noruega. Es decir, dentro de ese territorio el móvil debería conectarse solo, sin recargos y con la misma velocidad que en España, salvo que la cobertura local sea peor que la española por infraestructura, no por normativa.

Fuera de ese área, la cosa cambia. Cada operador negocia sus propios acuerdos de roaming país por país, y no todos cubren los mismos destinos ni con las mismas condiciones. Conviene comprobar antes de viajar si el destino está incluido en la tarifa contratada, porque de lo contrario el teléfono puede detectar redes locales sin poder conectarse a ninguna.

Cuándo conviene una eSIM o una SIM local

Para viajes fuera de la Unión Europea, o para quien prefiera no depender del roaming de su operador habitual, la alternativa más práctica es una eSIM de datos para el país de destino, que se instala antes de salir y se activa nada más aterrizar. También existe la opción clásica de comprar una SIM física local en el aeropuerto o en cualquier tienda de telefonía del país visitado, aunque implica perder temporalmente el número español para llamadas y SMS. Ambas soluciones evitan por completo el problema de que el móvil no encuentre red en el extranjero, porque el teléfono pasa a depender de un operador local desde el primer minuto.

Y si realmente lo que deseas es desconectar digitalmente, «pasa de todo» y funciona con el WiFi del hotel cuando regreses. Es el momento de revisar los mensajes, hacer llamadas por WiFi para contar la experiencia y de entretenerse. A fin de cuentas, estás de vacaciones.