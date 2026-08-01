ChatGPT vs Gemini vs Copilot en 2026: cuál conviene para el día a día
Una comparativa ChatGPT vs Gemini vs Copilot 2026 atendiendo a precios, integración y funciones para saber cuál conviene
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Elegir entre ChatGPT, Gemini y Copilot en 2026 se ha convertido en una duda habitual entre quienes usan la inteligencia artificial a diario, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente organizarse mejor. La comparativa ChatGPT vs Gemini vs Copilot 2026 no tiene un ganador absoluto porque cada asistente responde a una lógica distinta. ChatGPT sigue siendo la app independiente por excelencia, Gemini vive pegado a Gmail y Google Drive, y Copilot se ha convertido en el asistente por defecto de Windows y Microsoft 365. La pregunta real no es qué modelo razona mejor, sino cuál encaja con las herramientas que ya usas.
Qué ofrece cada asistente en 2026
OpenAI ha mantenido un ritmo de actualizaciones muy alto este año. ChatGPT ha pasado por las versiones GPT-5.1, GPT-5.4, GPT-5.5 y, ya en julio, GPT-5.6, con mejoras progresivas en razonamiento, velocidad y personalización del tono de las respuestas. Esa cadencia hace que cualquier comparación de rendimiento quede desfasada en pocas semanas, algo que conviene tener en cuenta antes de fiarse de un ranking concreto.
Gemini ha dado un giro distinto. Google ha apostado por la IA agentiva, es decir, un asistente capaz de ejecutar tareas completas sin que el usuario supervise cada paso, desde reservar un viaje hasta depurar código mientras se dictan instrucciones en voz alta. La función Agents y el Proyecto Astra, centrado en visión en tiempo real con memoria a corto plazo, son las apuestas más visibles de este año, según recoge la propia página oficial de novedades de Gemini.
Copilot, por su parte, ha crecido hacia dentro del propio sistema operativo. Microsoft ha ampliado su presencia en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, y ha sumado funciones como responder llamadas de Teams cuando el usuario no puede atenderlas o gestionar varias cuentas de Outlook con Copilot activado en cada una. Microsoft también ha incorporado modelos de otros fabricantes, entre ellos Claude Opus de Anthropic, junto al GPT-5.5 de OpenAI que ya usaba.
Cuánto cuestan ChatGPT, Gemini y Copilot
Los tres han ajustado precios en 2026. ChatGPT Plus ronda los 23 euros al mes en España, con un escalón de entrada más económico llamado ChatGPT Go, que el pasado jueves ha llegado gratis a algunos usuarios a través de promociones de terceros como Revolut, y planes Pro para quienes necesitan más capacidad de uso. Google reorganizó sus tarifas y ahora ofrece Google AI Plus por unos 5 euros mensuales con espacio de almacenamiento incluido, mientras que Google AI Pro sube hasta cerca de 22 euros. Copilot no se vende como una suscripción aislada para el gran público, sino integrado en Microsoft 365, aunque también existe una versión Business para empresas con precio por usuario.
El ecosistema pesa más que el modelo
La experiencia real de uso depende sobre todo de dónde vive ya tu trabajo. Quien escribe correos en Gmail, guarda archivos en Drive y usa hojas de cálculo de Google notará que Gemini se integra sin fricción, redactando borradores o resumiendo bandejas de entrada saturadas. Quien trabaja en Word, Excel y Teams encuentra en Copilot una capa de IA que ya está ahí sin instalar nada nuevo. ChatGPT, en cambio, no depende de ningún ecosistema y funciona igual de bien tanto si usas Windows como Mac o Google Workspace, lo que lo convierte en la opción más flexible para quien no quiere atarse a una marca.
¿Cuál te conviene según trabajas?
Si tu día a día transcurre dentro de Microsoft 365, Copilot aprovecha el contexto de tus documentos sin salir de la aplicación. Si vives en Google Workspace, Gemini ofrece esa misma ventaja dentro de Gmail y Drive. Y si prefieres una herramienta independiente, capaz de moverse entre distintos programas y dispositivos sin depender de un proveedor, ChatGPT sigue siendo la referencia más versátil. No hay una respuesta única en la comparativa ChatGPT vs Gemini vs Copilot 2026, y probablemente tampoco la haya el año que viene, porque los tres asistentes actualizan sus modelos y funciones cada pocas semanas.