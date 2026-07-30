Revolut regala ChatGPT Go gratis durante hasta 12 meses: así funciona según tu plan

Revolut ha decidido que la inteligencia artificial forme parte de su catálogo de ventajas. El neobanco, el más usado en España y uno de los que más crece a nivel mundial, acaba de anunciar en su cuenta de X que ChatGPT Go gratis se suma a la lista de suscripciones que regala a sus clientes de pago, junto a servicios como NordVPN, Duolingo, Tinder o Uber One.

Cuánto dura el acceso gratuito según tu plan

La duración del regalo no es la misma para todos los usuarios. Depende directamente de cuánto pagues cada mes por tu cuenta de Revolut, y así queda repartida la oferta en España:

Plan Premium (9,99 €/mes): 6 meses de ChatGPT Go.

Plan Metal (15,99 €/mes): 12 meses de ChatGPT Go.

Plan Ultra (55 €/mes): 12 meses de ChatGPT Go para dos usuarios, gracias a un pase de invitado adicional.

Quienes tengan el plan gratuito de Revolut se quedan fuera de este beneficio, como ocurre con el resto de ventajas de la fintech. Eso sí, la compañía ha avanzado que en las próximas semanas lanzará una promoción para los planes Plus y Standard con tres meses de ChatGPT Go sin coste, aunque solo para «clientes elegibles». No se trata, por tanto, de un beneficio automático como en los planes superiores.

From today, @openAI’s ChatGPT Go is a Revolut benefit. We’re delivering a subscription used by almost one billion people weekly, directly to our customers, at no extra cost. — Revolut (@Revolut) July 30, 2026

Qué es exactamente lo que regalan

ChatGPT Go es el escalón de pago más básico de OpenAI, con un precio de 8 euros al mes fuera de esta promoción. Incluye acceso a ChatGPT 5.5 Instant, un límite más alto de mensajes e imágenes generadas y mayor capacidad de memoria que la versión gratuita. Conviene aclarar un aspecto que suele pasar desapercibido, este plan sigue mostrando anuncios, algo que no ocurre en los niveles de pago superiores de ChatGPT.

Una jugada pensada para retener clientes

Que Revolut apueste por la IA no es ninguna casualidad. La compañía ya venía regalando Perplexity Pro a sus clientes de pago (12 meses en el plan Premium y 24 meses en Metal y Ultra) y ahora suma ChatGPT Go a ese mismo paquete de ventajas. Las suscripciones representan una parte cada vez más relevante de su negocio, y necesita seguir dando motivos para que los usuarios paguen por sus planes superiores en lugar de quedarse en la cuenta gratuita. Regalar dos de las herramientas de IA más usadas del momento es una forma barata de justificar esa cuota mensual, que en el caso del Plan Ultra es de 55 euros al mes.