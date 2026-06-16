El Banco Central Europeo (BCE) se vio obligado a subir los tipos hasta el 2,25% lo que supone la primera subida en el precio del dinero desde septiembre de 2023, recuperando los niveles de junio de 2024.

La decisión del BCE impactará en las condiciones de los productos bancarios, cuya evolución ya refleja una clara tendencia alcista. Los productos de ahorro, como las cuentas corrientes, siguen gozando del renovado interés de los consumidores, gracias a la mejora de la rentabilidad que ofrecen.

En concreto, las cuentas remuneradas han experimentado una ligera subida en el último mes, mientras que los depósitos han logrado un notable incremento en la rentabilidad que ofrecen del 8,92% desde junio, según los datos de Kelisto.

Cuenta de Revolut al 3,5%

El último en sumarse a la tendencia ha sido Revolut, la fintech global con 75 millones de clientes en todo el mundo, ha anunciado hoy una mejora en las condiciones de su Cuenta Remunerada en España, elevando la rentabilidad al 3,51% TAE en exclusiva para nuevos clientes.

Este movimiento consolida el compromiso de la compañía por ofrecer productos e iniciativas de ahorro competitivos y transparentes, en un momento en el que la fintech acaba de superar la barrera de los 6,5 millones de clientes en España.

La nueva oferta, que arranca hoy mismo, permitirá a los nuevos clientes adherirse hasta el próximo 16 de agosto y disfrutar de una rentabilidad promocional del 3,51 % TAE hasta el 16 de octubre de 2026.

La promoción aplicará sobre un saldo máximo de 25.000 euros por usuario. A la finalización de la promoción, los usuarios obtendrán una rentabilidad variable en función de su plan contratado.

Con esta nueva oferta, Revolut pone el foco en una de las categorías más estratégicas del momento para los usuarios españoles: el ahorro. El objetivo de la compañía es claro: demostrar desde el primer minuto que ahorrar más y sacar rendimiento al dinero no tiene por qué implicar condiciones complejas, papeleo ni una experiencia lenta.

La iniciativa refuerza la ambición de la compañía de seguir creciendo en el mercado financiero español a través de productos simples, competitivos y alineados con lo que hoy buscan los usuarios: rentabilidad, flexibilidad y control sobre su dinero.

El dinero español duerme en el ahorro

De esta manera, Revolut redobla su apuesta por una de las categorías con mayor relevancia para los consumidores españoles: el ahorro.

Ignacio Zunzunegui, Head of Growth en Southern Europe, Latam y EE.UU. Revolut, señaló que “los españoles son cada vez más exigentes con la forma en la que gestionan y hacen crecer su dinero».

El ahorro está hoy en el centro de la conversación financiera en España y desde Revolut creen que los usuarios merecen una alternativa que combine rentabilidad competitiva, flexibilidad y una experiencia simple y transparente.

«Con esta nueva oferta al 3,51% TAE, queremos ofrecer el mejor producto de ahorro posible en España, mientras seguimos liderando esa transformación y demostrando que otra forma de hacer banca ya es posible en España ”, añaden desde la plataforma.

Presencia de Revolut en España

Asimismo, Revolut continúa reforzando su infraestructura física en el país con el despliegue de una red de 200 cajeros automáticos en todo el territorio nacional antes de final de año, consolidando así una presencia cada vez más visible y tangible para millones de usuarios españoles.