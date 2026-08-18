Los famosos ‘vetados’ por Ferrari y Bugatti: de Justin Bieber por modificaciones extremas a Tom Cruise por abrir mal una puerta

Ferrari y Bugatti representan dos de los nombres más altos del lujo automovilístico, pero también dos formas muy distintas de entender la relación con sus propietarios. Mientras la firma de Maranello ha construido una reputación casi legendaria por controlar con mano firme quién puede acceder a sus modelos más exclusivos, imponer condiciones de uso y, en algunos casos, restringir futuras compras a clientes problemáticos, Bugatti opera desde una filosofía más discreta y menos intervencionista. Aun así, en torno a ambas marcas circulan historias, rumores y episodios muy comentados sobre celebridades que habrían sido vetadas o apartadas de su círculo más exclusivo. Algunas son reales, otras están exageradas y otras directamente forman parte del imaginario de internet.

Ferrari: un club exclusivo con normas muy estrictas

Ferrari no es simplemente un fabricante de automóviles de lujo: funciona, en parte, como una comunidad cerrada donde la marca selecciona cuidadosamente a sus compradores más fieles. Aunque no existe una lista negra oficial pública, sí se sabe por múltiples reportes periodísticos y testimonios de coleccionistas que la firma puede restringir el acceso a futuros modelos a clientes que incumplen ciertas normas no escritas.

Entre las razones más habituales para ser vetado o perder prioridad en la compra de un Ferrari están la reventa especulativa (flip de coches), las modificaciones no autorizadas, el uso inapropiado del vehículo, especialmente en redes sociales, o comportamientos que dañen la imagen de la marca. Ferrari quiere controlar su narrativa tanto como sus coches.

Justin Bieber y el Ferrari ‘irreconocible’

Uno de los casos más citados es el de Justin Bieber, aunque conviene matizar: Ferrari nunca confirmó públicamente un veto formal contra él.

El origen del conflicto se remonta a su Ferrari 458 Italia, que fue modificado de forma muy agresiva. El coche fue repintado en un color azul eléctrico, se le hicieron cambios estéticos no autorizados y, según varios medios especializados, la marca considera este tipo de personalización una violación de sus condiciones de propiedad.

Además, el vehículo fue visto en situaciones controvertidas y su exposición constante en redes sociales contribuyó a que el caso se hiciera viral. A partir de ahí, se popularizó la idea de que Ferrari habría bloqueado al cantante para futuras adquisiciones, algo que la marca nunca ha confirmado oficialmente, pero que encaja con su política de control de imagen.

Deadmau5 y el famoso ‘Purrari’

El caso más emblemático de enfrentamiento entre un propietario y Ferrari es el del productor, compositor y DJ Joel Thomas Zimmerman, conocido por todos como Deadmau5.

El artista compró un Ferrari 458 Italia y lo transformó completamente: lo decoró con un wrap inspirado en el meme de Nyan Cat, lo bautizó como Purrari y modificó emblemas y detalles estéticos. Ferrari envió una carta de cese y desistimiento exigiendo que retirara todas las referencias a la marca y devolviera el coche a su estado original.

El conflicto no llegó a tribunales, pero el resultado fue claro: el artista retiró los cambios y posteriormente vendió el vehículo. Este caso se convirtió en un ejemplo clásico de cómo Ferrari protege de forma férrea su identidad visual, incluso cuando el propietario es una celebridad global.

Chris Harris y la relación tensa con la marca

Otro nombre que aparece recurrentemente en este tipo de historias es el del periodista del motor, piloto de carreras y presentador del programa de televisión Top Gear, Chris Harris.

Harris, conocido por su estilo crítico y sus análisis sin filtros en el mundo del motor, tuvo una relación complicada con Ferrari durante años. Según múltiples publicaciones del sector, la marca llegó a limitar su acceso a vehículos de pruebas y eventos oficiales tras algunas reseñas consideradas demasiado duras.

En este caso, más que un veto a clientes, se trata de una restricción de acceso mediático. Ferrari es especialmente sensible a la forma en que sus coches son evaluados públicamente, y cualquier crítica que consideren injusta o dañina puede traducirse en un enfriamiento de la relación con periodistas o creadores de contenido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Harris (@harrismonkey)

Nicolas Cage: el Ferrari Enzo que cambió su estatus

El caso de Nicolas Cage es uno de los más citados cuando se habla de la supuesta lista negra de Ferrari. La relación entre el actor y la marca se deterioró tras la compra de un Ferrari Enzo, uno de los modelos más exclusivos de la firma. El problema no fue la adquisición en sí, sino lo que ocurrió después: Cage se vio obligado a vender el coche por debajo de su valor de mercado debido a problemas económicos personales.

Según recogen distintas informaciones del sector, ese movimiento fue interpretado en Maranello como un gesto poco cuidadoso hacia la exclusividad del modelo, ya que la marca protege especialmente la revalorización y la imagen de sus ediciones más limitadas. A partir de ahí, su nombre comenzó a aparecer en los listados no oficiales de clientes problemáticos o no prioritarios.

Floyd Mayweather y Tyga: entre el exceso, el leasing y la ‘redención’ silenciosa

El exboxeador Floyd Mayweather y el rapero Tyga representan dos perfiles distintos dentro del universo de supuestos vetos de Ferrari, pero ambos aparecen de forma recurrente en las listas extraoficiales.

En el caso de Mayweather, el motivo que se le atribuye es su relación con los coches como símbolo de estatus. La marca no vería con buenos ojos que sus modelos se asocien a una exhibición constante de lujo en redes sociales o a una rotación rápida de vehículos, algo que choca con la idea de propiedad responsable que Ferrari intenta preservar. Aun así, el boxeador ha seguido apareciendo en distintas ocasiones con modelos de la marca, lo que alimenta la idea de que no existe un veto absoluto, sino más bien una pérdida de prioridad en futuras asignaciones.

Más claro es el caso de Tyga, cuyo nombre sí figura en varias informaciones del sector como uno de los clientes que perdió acceso tras problemas con un contrato de leasing de un Ferrari 458 Italia. Según estas versiones, el artista dejó de pagar las cuotas del vehículo, lo que llevó a la retirada del coche e incluso a acciones legales por parte de las entidades implicadas.

Bugatti: el mito del veto que casi nunca existe

Bugatti funciona de forma muy distinta. A diferencia de Ferrari, no existe evidencia sólida de una política de veto a celebridades ni un sistema de control de clientes tan estructurado. Bugatti selecciona compradores por criterios de disponibilidad, patrimonio y afinidad con la marca, pero no ha construido la misma narrativa de castigo público.

Sin embargo, internet ha alimentado durante años rumores sobre supuestos vetos que rara vez se sostienen con hechos verificables.

Tom Cruise y Bugatti: el rumor más repetido

En ese terreno de mitos aparece el caso de Tom Cruise, probablemente el más citado en foros y redes cuando se habla de supuestos vetos de Bugatti.

La versión más extendida del rumor dice que Tom Cruise habría tenido un problema con la puerta de su Bugatti Veyron en un evento público, supuestamente mientras intentaba ayudar o abrir la puerta a su entonces esposa, Katie Holmes. Según esa narrativa viral, el momento habría sido incómodo, se habría grabado o fotografiado, y Bugatti habría quedado molesta hasta el punto de limitar su relación con el actor.

Lo que sí es importante matizar es que Bugatti no opera como Ferrari en este sentido. La marca francesa no mantiene una política conocida de exclusión pública ni listas de clientes vetados. Su enfoque es más discreto: decide a quién vende sus coches en función de criterios internos, pero sin convertir esos casos en mensajes ejemplarizantes.