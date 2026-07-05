Cómo ahorrar batería en el móvil durante un viaje largo: trucos que de verdad funcionan

Un trayecto de varias horas es el peor enemigo de la batería: entre mapas, música, fotos y mensajes, el porcentaje cae en picado justo cuando más lo necesitas. Y es que ahorrar batería en el móvil no depende de trucos milagrosos, sino de unos cuantos ajustes bien elegidos. Estos son los que de verdad se notan, y también algún mito que conviene dejar aparcado.

Activa el modo de ahorro de energía desde el principio

No esperes a llegar al 20 %. Tanto el iPhone como los móviles Android incluyen un modo de ahorro de energía que reduce el rendimiento del procesador, limita las tareas en segundo plano y recorta animaciones. Activarlo al empezar el viaje, y no cuando salta el aviso de batería baja, es la forma más sencilla de estirar una carga. En iPhone se llama Modo de bajo consumo y en Android, Ahorro de batería.

Baja el brillo y usa el modo oscuro

La pantalla es, con diferencia, lo que más energía consume. Bajar el brillo de forma manual, o dejar el brillo automático, tiene un impacto inmediato. Si tu teléfono tiene pantalla OLED o AMOLED (la mayoría de gama media y alta), el modo oscuro ayuda además a gastar menos, porque los píxeles negros se apagan por completo. En pantallas LCD la diferencia es mínima, así que no esperes milagros ahí.

El modo avión, tu mejor aliado sin cobertura

Cuando el móvil pierde señal, se agota buscando red sin parar. En un tren que cruza zonas sin cobertura, o directamente en el avión, activar el modo avión evita ese desgaste. Si necesitas Wi-Fi a bordo o en la estación, puedes reactivarlo por separado con el modo avión puesto. Desactivar el 5G y usar 4G cuando la conexión sea inestable también reduce el consumo.

Controla lo que gasta en segundo plano

Muchas apps siguen trabajando aunque no las uses: actualizan contenido, buscan tu ubicación o envían notificaciones. Revisa la actualización en segundo plano y los permisos de localización, y déjalos solo para lo imprescindible. Aquí conviene desmontar un mito, cerrar las apps a mano deslizándolas no ahorra batería y, en muchos casos, hace que el sistema tenga que volver a abrirlas desde cero, gastando más.

Baterías externas, ojo con las nuevas normas en el avión

Una batería externa sigue siendo el mejor seguro para un viaje largo, pero si vuelas hay cambios importantes. Desde el 27 de marzo de 2026, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) endureció las reglas. Las baterías deben ir siempre en el equipaje de mano, nunca facturadas, con un límite habitual de 100 Wh sin permiso de la aerolínea, y muchas compañías ya prohíben usarlas para cargar el móvil durante el vuelo. No cuentes con recargar en pleno trayecto, así que llega con el teléfono al 100 % y aplica el resto de trucos.

Con estos ajustes, ahorrar batería en el móvil deja de ser una lotería. Y si viajas a menudo, una batería externa de calidad y un cable en buen estado son la inversión que evita apuros.