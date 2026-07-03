Apple Creator Studio: cómo exprimir sus funciones de IA para editar tus vídeos y fotos de vacaciones

Llega julio, la maleta se llena de recuerdos y el carrete del móvil también. Apple Creator Studio, el paquete de suscripción que reúne Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage, estrenó a finales de junio una actualización pensada para que ese material no se quede muerto en la galería. La compañía ha incorporado varias funciones de inteligencia artificial que, según Apple, recortan el tiempo de edición. Merece la pena separar cuáles ayudan de verdad cuando vuelves del viaje con horas de vídeo y cientos de fotos, y cuáles son más bien reclamo de marketing.

Subtítulos automáticos para tus vídeos de viaje

La novedad con más recorrido para el usuario medio es Generar subtítulos, dentro de Final Cut Pro. Transcribe el audio de forma automática y coloca los subtítulos en la línea de tiempo, todo procesado en el propio dispositivo. Para un vídeo de viaje que quieras subir a redes esto es práctico, porque buena parte de esos clips se ven sin sonido. Puedes editar el texto y cambiar tipo de letra, color y posición, así que el resultado no queda con la clásica pinta de subtítulo automático. Conviene revisar la transcripción: ningún sistema acierta el cien por cien con nombres de sitios o acentos.

Recorta y aísla lo importante sin trabajo manual

Máscara automática, disponible en el Mac, reconoce elementos como la piel, el pelo, el cielo o la vegetación y los aísla sin que tengas que trazar la selección a mano. Sirve, por ejemplo, para realzar el cielo de un atardecer o retocar solo a la persona que aparece en el plano. La otra pieza útil es Detección de ediciones, que analiza un vídeo ya montado y lo vuelve a separar en los clips originales. Si te pasan un vídeo exportado y quieres reaprovechar trozos para un resumen corto, te ahorra cortar de nuevo por tu cuenta.

De Final Cut a Pixelmator sin salir del flujo

Pixelmator Pro queda ahora integrado en Final Cut Pro, Keynote, Pages y Numbers. En la práctica, puedes enviar un fotograma concreto a Pixelmator, crear una miniatura o una portada para redes y devolverla a la línea de tiempo sin cerrar nada. También puedes generar formas vectoriales y guardarlas para reutilizarlas. Es cómodo si sueles preparar las miniaturas de tus vídeos, aunque para un montaje puntual de vacaciones muchos ni lo tocarán.

¿Compensa pagar la suscripción?

Aquí toca ser claro. Apple Creator Studio cuesta 12,99 euros al mes o 129 euros al año, con un mes de prueba gratis, según los datos de Apple. Quien compre un Mac o iPad válido puede probarlo tres meses sin coste, y estudiantes y docentes lo tienen por 2,99 euros al mes o 29 al año. Si vas a editar el vídeo del verano una vez y poco más, la prueba gratuita puede bastarte, o la compra única de Final Cut Pro si no quieres depender de una cuota. La suscripción cobra sentido para quien crea contenido de forma habitual durante todo el año, no solo en agosto.