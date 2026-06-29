WhatsApp ya tiene nombres de usuario: reserva el tuyo antes de que te lo quiten

WhatsApp ha presentado en su blog los nombres de usuario, una función que permite chatear sin compartir el número de teléfono. A partir de esta semana ya es posible reservar el tuyo, aunque el despliegue es gradual por países: si aún no te aparece la opción, tendrás que esperar a que llegue a tu zona. La función completa, con la que podrás recibir mensajes a través de tu nombre de usuario, se activará más adelante en este año.

Quiero reservar mi nombre de WhatsApp

El proceso dura apenas unos segundos. Solo necesitas tener instalada la versión más reciente de WhatsApp, tanto en Android como en iOS. Una vez actualizada la app, el camino es este:

Abre WhatsApp y entra en Configuración. Toca en Cuenta. Selecciona Nombre de usuario. Elige el nombre que quieras y confírmalo.

Si la opción no aparece todavía en tu dispositivo, es probable que la función esté llegando de forma gradual por zonas. Actualiza la app y vuelve a comprobarlo en unas horas.

WhatsApp vuelve a copiar a Telegram

Esta no es la primera vez que WhatsApp toma prestada una idea de Telegram. Los nombres de usuario llevan años siendo una de las señas de identidad de la app de Pavel Durov: en lugar de dar tu número, compartes tu @ y listo. WhatsApp llega tarde, pero con más de 3.000 millones de usuarios activos, el impacto será considerablemente mayor.

No es un caso aislado. Antes de los nombres de usuario, WhatsApp ya adoptó los canales de difusión, las encuestas en grupos, los mensajes que se autodestruyen o la posibilidad de editar mensajes enviados. El patrón es conocido.

Qué cambia con los nombres de usuario

Hasta ahora, añadir un contacto en WhatsApp implicaba intercambiar números de teléfono. Con los nombres de usuario ese paso desaparecerá, bastará con compartir tu @ para que alguien pueda escribirte. Y cuando alguien te contacte por primera vez usando tu nombre de usuario, no verá tu número de teléfono.

Hay un detalle importante de privacidad, no existirá ningún directorio donde buscar usuarios ni sugerencias automáticas. Para escribirte, alguien tendrá que conocer tu nombre de usuario exacto. Además, WhatsApp añade una capa extra con una clave de nombre de usuario opcional, que actuará como contraseña adicional para que solo quien la conozca pueda contactarte.

Para creadores, pequeñas empresas y organizaciones, WhatsApp permite también reclamar directamente el nombre de usuario que ya tienen en Instagram o Facebook, facilitando así mantener una presencia coherente en todas las plataformas.

Por qué conviene reservarlo cuanto antes

En una app de más de 3.000 millones de personas en WhatsApp, los nombres coinciden mucho. Por eso la compañía abre las reservas antes del lanzamiento completo, para que cada usuario tenga la oportunidad de elegir el nombre que le importa. Los nombres cortos y sencillos se agotarán rápido, así que merece la pena no esperar y reservar el tuyo en cuanto esté disponible en tu zona.