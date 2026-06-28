El ajuste oculto del iPhone que hace la pantalla mucho más fluida

Hay un ajuste oculto del iPhone que Apple nunca ha destacado y que cambia de forma notable la experiencia de uso diario. Safari, el navegador por defecto de iOS, tiene una opción enterrada en sus menús de desarrollo que limita la tasa de refresco de la pantalla a 60 fotogramas por segundo, aunque tu iPhone tenga una pantalla ProMotion capaz de llegar a 120 Hz. El resultado es un scroll que se nota más entrecortado de lo que debería, especialmente al leer artículos largos o navegar por páginas con mucho contenido.

Por qué Safari va a 60 Hz aunque tu iPhone pueda ir a 120 Hz

La tecnología ProMotion adapta la tasa de refresco de forma dinámica entre 1 Hz y 120 Hz dependiendo de lo que haya en pantalla. Apple la introdujo en el iPhone 13 Pro y la mantiene en todos los modelos Pro desde entonces. En el sistema operativo, las animaciones de iOS aprovechan esa velocidad sin problema. El conflicto está en Safari.

Por razones relacionadas con la compatibilidad con páginas web y el consumo de batería durante la navegación, Apple activó por defecto una opción llamada Prefer Page Rendering Updates near 60fps dentro de los ajustes avanzados de Safari. Con ella activada, el navegador renderiza las páginas a 60 Hz como máximo, independientemente de las capacidades de la pantalla. Desactivarla le permite al navegador usar los 120 Hz completos cuando lo necesita.

Cómo activar los 120 Hz en Safari: paso a paso

Abre Ajustes en tu iPhone. Baja hasta la sección Aplicaciones y pulsa sobre Safari. Ruta: Ajustes → Aplicaciones → Safari Desplázate hasta el final de la página y pulsa Avanzado. Luego entra en Conmutación de funciones. Ruta: Avanzado → Conmutación de funciones La lista está en orden alfabético. Baja hasta la P y busca Prefer Page Rendering Updates near 60fps. Desactiva ese interruptor. Cierra Safari completamente deslizando hacia arriba en el gestor de apps y vuelve a abrirlo. El cambio es inmediato.

Apple puede reactivar esta opción automáticamente al instalar una actualización de iOS. Si después de actualizar notas que Safari vuelve a ir menos fluido, comprueba que el interruptor sigue desactivado.

Qué modelos de iPhone son compatibles

Este ajuste solo tiene efecto en iPhones con pantalla ProMotion. En modelos sin esa tecnología, la opción aparece igualmente en el menú, pero no cambia nada porque la pantalla ya trabaja a 60 Hz como máximo.

Es decir, la compatibilidad es con iPhone 13 Pro / Pro Max, iPhone 14 Pro / Pro Max, iPhone 15 Pro / Pro Max, iPhone 16 Pro / Pro Max.

Los modelos estándar (iPhone 13, 14, 15 y 16 sin Pro) tienen pantallas de 60 Hz y no se benefician de este cambio.

¿Merece la pena? ¿Afecta a la batería?

La diferencia se nota con claridad al hacer scroll en páginas largas, especialmente en artículos de texto o redes sociales con mucho contenido. El movimiento es más suave y continuo, y desaparece ese efecto de «paso» que se aprecia cuando la pantalla trabaja a la mitad de su velocidad máxima.

En cuanto a la batería, el impacto es mínimo en uso normal. ProMotion es una tecnología adaptativa, cuando el contenido es estático, la pantalla baja sola a tasas más bajas para ahorrar energía. Solo sube a 120 Hz cuando detecta movimiento en pantalla, que es exactamente cuando hace falta.

Si navegas mucho y buscas exprimir la autonomía al máximo, puedes dejarlo activado, limitado a 60 Hz. Para la mayoría de usuarios, desactivarlo es la mejor opción, más fluidez sin penalizar el consumo de batería