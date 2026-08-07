Así puedes saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp sin caer en los mitos que circulan en redes

Cuando un contacto deja de responder o su foto de perfil desaparece, la primera sospecha suele ser que te ha bloqueado en WhatsApp. Sin embargo, la aplicación de Meta nunca ha confirmado de manera oficial que un usuario está bloqueado, así que cualquier método para averiguarlo se basa en observar cambios de comportamiento en la app y no en una notificación oficial.

Las señales que no significan nada por sí solas

Que no veas la última conexión o el estado en línea de alguien no prueba un bloqueo, porque esa información depende de la configuración de privacidad que cada usuario elige en sus ajustes. Lo mismo pasa con la foto de perfil, si no aparece puede deberse a que la persona restringió quién puede verla, no a que te haya bloqueado específicamente a ti. Tampoco sirve fijarse en si un mensaje tarda en llegar, porque eso suele depender de la conexión de datos o wifi del receptor, no de ninguna restricción de la cuenta.

Las señales que sí conviene tener en cuenta

Hay indicios que, combinados, aumentan bastante la probabilidad de un bloqueo real. El más citado es que los mensajes se quedan con un solo check gris de forma permanente, sin pasar nunca a los dos checks de entrega, incluso pasadas varias horas o días. A eso se suma que ya no es posible añadir a esa persona a un grupo nuevo, la app suele devolver un aviso de que no se pudo agregar al participante. Las llamadas, tanto de voz como de vídeo, tampoco llegan a establecerse y se cortan sin motivo aparente. Ninguna de estas señales por separado es concluyente, pero si coinciden varias a la vez con un contacto que antes sí tenía actividad normal, la sospecha gana peso.

El truco del código de cifrado no es infalible

A principios de este año se popularizó en redes un método basado en la verificación de cifrado de extremo a extremo que WhatsApp incorpora en cada conversación. Para probarlo hay que abrir el chat con la persona en cuestión, tocar su nombre en la parte superior para entrar en la información del contacto y buscar la opción de cifrado. Si el sistema completa la verificación automática o muestra el código QR sin problemas, no hay bloqueo. Si en cambio aparece un aviso pidiendo completar la verificación de otra manera, varios medios lo interpretaron como una señal de bloqueo.

Conviene tomar este método con cautela. Distintos usuarios que lo probaron indicaron que WhatsApp modificó el comportamiento de esa verificación sin ningún anuncio oficial, lo que reduce su fiabilidad como prueba definitiva. Meta tampoco ha explicado públicamente cómo funciona esta comprobación automática ni ha confirmado que sirva para detectar bloqueos, así que conviene tratarlo como un indicio más y no como una certeza.

Qué hacer si todo apunta a un bloqueo

Si varias de estas señales coinciden, lo más lógico es no darle más vueltas. Un bloqueo es una decisión deliberada de la otra persona, no un malentendido ni un fallo técnico que se resuelve insistiendo por otra vía. Buscar la confirmación con un número nuevo, otra red social o un contacto en común solo prolonga una respuesta que ya está dada. Lo razonable es aceptar que esa persona ha decidido no tener contacto contigo y no forzar la situación.