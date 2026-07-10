Cómo limpiar los altavoces del móvil para recuperar el sonido original

El uso diario expone a nuestros dispositivos al polvo, la pelusa de los bolsillos y partículas de grasa. Con el tiempo, estos residuos bloquean las rejillas exteriores, disminuyendo la potencia del sonido y afectando la nitidez de las llamadas entrantes. Antes de dar por perdido el componente o acudir al servicio técnico, aplicar el método adecuado para limpiar los altavoces del móvil devolverá la potencia original al sistema de audio.

Herramientas físicas recomendadas y materiales prohibidos

La regla principal al manipular las rejillas de audio es evitar cualquier elemento punzante metálico. El uso de agujas, alfileres o clips de papelería perfora la fina malla de protección contra el agua y el polvo, destruyendo la membrana interna del transductor. Para retirar la suciedad sólida de forma segura, el instrumento más eficaz es un cepillo de dientes con cerdas de nylon de dureza suave o media.

El cepillado debe realizarse en seco, con movimientos suaves y circulares, manteniendo el teléfono inclinado hacia abajo para que las partículas desprendidas caigan por gravedad en lugar de introducirse en el chasis. Este proceso se complementa con masilla adhesiva reutilizable. Al presionar suavemente la masilla sobre los orificios, el polvo incrustado se adhiere a la goma sin dejar residuos. Evite por completo los bastoncillos de algodón, sus fibras se deshilachan con facilidad y compactan la suciedad dentro de la cavidad.

El uso de frecuencias acústicas de expulsión

Cuando los residuos son muy finos o ha entrado humedad ligera en el canal, los métodos físicos no son suficientes. En estos escenarios, las herramientas digitales basadas en la expulsión por vibración ofrecen un resultado excelente. Tanto en las tiendas de Android como de iOS existen herramientas específicas diseñadas para emitir ondas sinusoidales continuas.

El procedimiento consiste en subir el volumen del dispositivo al máximo y reproducir un tono de frecuencia que oscile en torno a los 165 Hz. Esta vibración mecánica hace que el aire atrapado en la cavidad empuje las partículas de polvo y las microgotas hacia el exterior a través de los pequeños orificios de la rejilla de ventilación.

Alcohol isopropílico para la suciedad rebelde

Si la pérdida de volumen se debe a grasa acumulada o sustancias pegajosas, el cepillado en seco no bastará. En este punto es necesario recurrir al alcohol isopropílico con una pureza del 99%. A diferencia del alcohol sanitario convencional, este compuesto químico se evapora casi instantáneamente y no contiene agua, eliminando el riesgo de cortocircuito. Puedes comprarlo en cualquier e-commerce.

Humedece ligeramente las cerdas del cepillo con el líquido, asegurándote de que no gotee, y frote la zona afectada. La acción del solvente disolverá los restos orgánicos en pocos segundos, dejando los canales limpios y despejados para el correcto paso del aire.