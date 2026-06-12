Esos puntitos bajo los iconos del Mac no están ahí por casualidad

Si alguna vez te has fijado en el Dock de tu Mac, habrás notado que algunos iconos tienen un pequeño punto negro justo debajo, mientras que otros no. No es un píxel muerto ni un fallo gráfico ni una notificación pendiente. Es un indicador de estado que macOS lleva utilizando desde hace muchos años y que tiene un significado muy preciso.

¿Qué significa el punto negro bajo los iconos del Dock?

El punto negro indica que esa aplicación está actualmente abierta y en ejecución, así de simple. Cuando lanzas una app, macOS coloca ese pequeño punto bajo su icono en el Dock para señalar que el proceso está activo en memoria, aunque la ventana esté minimizada, oculta o en segundo plano.

Por el contrario, los iconos que no tienen punto corresponden a aplicaciones que están ancladas al Dock para tener acceso rápido, pero que en ese momento no están en marcha. Están ahí como acceso directo, nada más.

Este comportamiento es especialmente útil cuando trabajas con muchas apps a la vez. Un vistazo rápido al Dock te permite saber qué tienes abierto sin necesidad de revisar la barra de menús ni usar el Mission Control.

El punto cambia de color según el tema del sistema

Un detalle que conviene aclarar, el punto no siempre es negro. Su color depende del modo de visualización que tengas activado en macOS. En modo claro, el punto aparece en negro o gris oscuro, bien visible sobre el fondo claro del Dock. En modo oscuro, el punto se vuelve blanco o gris claro para mantener el contraste sobre el fondo oscuro. La función es exactamente la misma; solo cambia el color para adaptarse al tema.

¿Se puede desactivar el punto?

Sí. Si prefieres un Dock más limpio visualmente, macOS permite ocultar estos indicadores. Para ello, ve a Ajustes del Sistema > Escritorio y Dock y desactiva la opción «Mostrar indicadores para las aplicaciones abiertas». A partir de ese momento, los iconos del Dock se verán iguales estén o no en ejecución, aunque las apps sigan funcionando con normalidad.

Una función heredada con décadas de historia

Este indicador existe en macOS desde los tiempos de Mac OS X, cuando el Dock debutó como sustituto del Lanzador que había en versiones anteriores del sistema. En sus primeras versiones, el indicador era un triángulo negro apuntando hacia arriba, no un punto. Apple lo fue simplificando con el tiempo hasta dejarlo en el discreto punto actual, que encaja mejor con el diseño minimalista que la compañía lleva imponiendo en sus interfaces desde hace años.