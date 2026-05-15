Grabar llamadas en Android y iPhone en España: qué es legal, qué móviles lo permiten y qué apps puedes usar

La posibilidad de grabar llamadas en Android y iPhone depende hoy de dos cosas muy distintas: lo que permite la ley y lo que permite el teléfono. En España, la base jurídica general sigue siendo bastante clara. El Tribunal Constitucional establece que quien graba una conversación ajena atenta al secreto de las comunicaciones, pero quien graba una conversación en la que participa no incurre, por ese solo hecho, en una conducta contraria al artículo 18.3 de la Constitución. El propio tribunal añade, eso sí, que la difusión posterior puede entrar en conflicto con el derecho a la intimidad si el contenido afecta a esa esfera personal.

En España grabar no es lo mismo que difundir

Ese matiz conviene dejarlo muy claro desde el principio. Si formas parte de la llamada, la grabación puede ser lícita en términos generales. Otra cosa muy distinta es compartir después ese audio sin valorar sus implicaciones. Aunque no hay “secreto” frente a quien ya tomó parte en la comunicación, la comunicación a terceros de un contenido que entre en la esfera íntima del interlocutor plantea un problema diferente.

Android sí puede grabar llamadas, pero no en todos los móviles

En Android, la vía más clara hoy pasa por la app Teléfono de Google, aunque con bastantes condiciones. Google indica que la grabación solo está disponible en determinados dispositivos y con ciertos operadores. Para usarla, los móviles que no son Pixel deben tener Android 9 o posterior, mientras que los Pixel necesitan ser Pixel 6 o superiores con Android 14 o posterior y llevar la última versión de la app. Además, la compañía aclara que la función no está disponible en todos los países o territorios y que las opciones concretas varían según la región.

Cómo se hace en Android cuando el móvil es compatible

Cuando el teléfono sí lo permite, el proceso es bastante directo. Google explica que puedes grabar llamadas concretas, grabar siempre las de números desconocidos o activar la grabación automática para contactos elegidos. También deja claro que ambas partes reciben un aviso cuando empieza la grabación y otro cuando termina. En móviles que no son Pixel, el botón aparece directamente como Grabar en la pantalla de la llamada; en los Pixel compatibles, el acceso pasa por Asistencia de llamadas y después por Grabación de llamada. Google añade además que las grabaciones se guardan en el propio dispositivo y no se incluyen en copias de seguridad fuera de él.

En iPhone la situación en España sigue siendo muy distinta

Apple ya dispone de una función nativa para grabar y transcribir una llamada en iPhone, pero su propia guía oficial marca una limitación importante: la grabación de llamadas no está disponible actualmente en la Unión Europea, al igual que otras funciones. Eso significa que, a día de hoy, esa función nativa no está activa en España. La misma guía añade que, en los países donde sí funciona, ambos participantes oyen un aviso de audio y la grabación se guarda en una carpeta específica de la app Notas.

Apple añade un matiz que puede confundir

La página española de disponibilidad de prestaciones de iOS incluye Grabación de Llamada dentro del apartado Teléfono y recoge el español entre los idiomas compatibles. Pero eso no contradice la limitación territorial anterior, la de que Apple tiene la función desarrollada y soporta ciertos idiomas, aunque siga bloqueada en la Unión Europea. Para quien use un iPhone en España, la grabación nativa de llamadas no está disponible aquí en este momento.

Qué apps puedes valorar hoy

Si quieres una recomendación, en Android la app más razonable para citar es Grabador de llamadas – Cube ACR. Su ficha oficial en Google Play indica que graba llamadas telefónicas y conversaciones VoIP, y que admite la grabación en la mayoría de versiones de Android. Ahora bien, la propia ficha y su FAQ obligan a poner varias reservas: la app usa servicios de accesibilidad, algunas funciones avanzadas son de pago, no todos los dispositivos soportan igual la grabación VoIP y el propio desarrollador reconoce limitaciones con Android 9-14, por ejemplo al usar auriculares o Bluetooth en determinados casos.

En iPhone, la alternativa más conocida para citar es TapeACall: Grabar Llamadas, que está disponible en la App Store española. Aquí también conviene explicar bien el funcionamiento: el soporte oficial de TapeACall indica que la app requiere llamada a tres para poder grabar. Si tu línea no tiene activada esa función, no podrás fusionar llamadas y la grabación no arrancará. En otras palabras, no funciona como una grabación nativa del sistema, sino como una solución de terceros apoyada en la conferencia telefónica.

La recomendación más prudente hoy

Si usas Android y tu móvil es compatible, la opción más limpia sigue siendo la grabación nativa de Google, porque está integrada en la app Teléfono y avisa a ambas partes automáticamente. Si no aparece en tu dispositivo, una app como Cube ACR puede servir, pero conviene asumir que la experiencia cambia mucho según el modelo. En iPhone, en cambio, no se puede emplear la función nativa, porque Apple sigue excluyendo a la Unión Europea. Ahí solo cabe hablar de apps de terceros como TapeACall y de sus propias limitaciones técnicas.

Lo más importante antes de grabar

Si participas, en la grabación puede ser lícita en términos generales, pero eso no te da carta blanca para difundir luego el audio sin mirar consecuencias. Y desde el punto de vista técnico, tampoco conviene hablar de una solución universal: Android ofrece opciones nativas en algunos móviles, Apple mantiene la función nativa fuera de la UE y las apps de terceros dependen mucho más de compatibilidad, operador y configuración