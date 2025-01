Duplicación del iPhone, qué pena que en la Unión Europea no la disfrutemos todavía

Este pasado fin de semana he estado en Inglaterra y he tenido la oportunidad de probar una de las funciones que, bajo mi punto de vista, es más interesante para quienes disfrutan del ecosistema Apple. La Duplicación del iPhone hace que tu productividad se dispare, suponiendo una nueva forma de interactuar con tus dispositivos. Qué lástima que la ley de mercados digitales de la Unión Europea, impida que podamos aprovechar esta función.

Descubrir la magia de la duplicación

Reconozco que no me acordaba de lanzamiento de esta función, ya que en España no se encuentra disponible. Al ponerme a trabajar en la habitación del hotel, recordé que en el Reino Unido se puede utilizar. El proceso de emparejamiento de mi MacBook Pro junto con el iPhone 16 Pro fue sencillo, aunque reconozco que en los primeros intentos había muchas peticiones de reconexión.

Seguramente, la intensidad de la señal Wi-Fi tenía algo que ver. Tras bajar a la recepción y encontrar una zona en la que podía estar cómodo y en el que la señal era más potente, comprobé que la señal del iPhone ya no se perdía. Efectivamente, tanto el Mac como el iPhone deben estar bajo la misma cuenta y la misma red Wi-Fi.

Lo primero que llama la atención es que el concepto duplicación del iPhone es real en toda su extensión. Todo lo que te aparece en la pantalla del teléfono aparece en la de tu ordenador. Puedes responder mensajes de WhatsApp sin necesidad de utilizar la versión web, abrir cualquier aplicación… Es interactuar con tu iPhone sin necesidad de tocarlo. Ahora bien, en aquellas aplicaciones en las que es necesaria la autenticación mediante Face ID, como las de tipo bancario, sí, que debes echar mano al iPhone.

Una de las funciones que más me ha gustado es poder arrastrar y soltar archivos entre dispositivos. Por ejemplo, puedes tener un documento guardado en tu iPhone y pasarlo directamente al Mac, simplemente arrastrando. No necesitas ningún servicio de almacenamiento en la nube para ello.

Además, la gestión de notificaciones es excelente, ya que todas las alertas del iPhone aparecen en el ordenador. Así, no es necesario estar alternando continuamente entre dispositivos y perder un tiempo precioso a la hora de trabajar. Puede decirse que el iPhone pasa a un segundo plano y que no tienes prácticamente que tocarlo.

Aunque no he tenido la oportunidad de probarlo a fondo, también puedes realizar una videoconferencia y compartir el contenido de tu iPhone mediante la pantalla del Mac. No es necesario configurar una pantalla compartida en tu ordenador para mostrar cualquier contenido de tu iPhone a los demás.

Creo que la Duplicación del iPhone es una excelente manera de mejorar la productividad, ya que evitas mirar el teléfono continuamente. Y es que el ecosistema Apple lo pone muy sencillo en ese aspecto, y esta función es un paso adelante a la cual se le puede sacar muchísimo partido.

Es una lástima que todavía no esté disponible en Europa debido a la Ley de Mercados Digitales. Finalmente, somos los consumidores los perjudicados de la normativa que, si bien nos protege de muchos ámbitos, en otros supone un lastre. Estamos en clara posición de desventaja con respecto a países que no son de nuestro entorno.