Por qué la cámara de un móvil tiene para mí un valor específico único

Soy de la opinión de que, a la hora de comprar un móvil cada uno emplea su dinero como desea. Sin embargo, la cámara es algo que en mi caso tiene un valor de importancia. No, no todos los teléfonos tienen la capacidad de disparar de la misma forma aunque el nivel está alto y muchos de ellos nos llevan a un nivel impensable hace años. En este artículo deseo plasmar mi opinión sobre por qué le doy valor a la cámara antes que, a quizás, otros aspectos.

La cámara del móvil, un factor de peso

Tengo la suerte de que por mis manos pasan más de 20 teléfonos al año para probar. De todos los precios, marcas y características. Esto me lleva a apreciar quién «hace los deberes» y quién no. Los fabricantes tienen que cubrir las demandas de a quien le importa poco hacer una foto con calidad hasta los que exigen algo más. Ahora todos llevamos una cámara capaz en nuestros bolsillos en todo momento, permitiéndonos capturar momentos espontáneos que de otra manera se perderían.

Los fabricantes de móviles invierten enormemente en mejorar sus cámaras. Muchos de los modelos actuales ofrecen características antes exclusivas de cámaras profesionales, como múltiples lentes, modos nocturnos avanzados o capacidades de edición integradas. Esta democratización de la fotografía es un lujo.

Para mí que la cámara de mi móvil sea de calidad adquiere una gran importancia por la razón de que no tengo una cámara compacta aparte. A la hora de escribir estas lineas me encuentro fuera de España y gracias a mi móvil estoy pudiendo capturar gran cantidad de detalles con una calidad alta. Y todo sin cargar con un extra que, además, no tengo.

No voy a abrir el debate de la fotografía móvil no es fotografía. Lo es, y con mayúsculas. Y las cámaras compactas ofrecen mayor calidad, es obvio. Pero la cámara de un móvil ahora es muy resolutiva y, dentro de unos años, cuando vuelva a ver las fotos de este viaje seguiré apreciando muchos detalles y poniendo en valor la calidad que tienen.

No todos tienen las mismas necesidades o les importa la fotografía como a mí. Sin embargo, merece la pena dar un pasito adelante en calidad si se trata de tu única cámara. Momentos como los primeros pasos de tus hijos bien merecen la pena que tengan ese plus que tanto nos agrada y que resiste el paso del tiempo. Y no se trata de gastar un dineral, sino de saber que hay un dulce momento por parte de algunos fabricantes que podemos aprovechar. Dale a la cámara de tu móvil el valor que debe tener.