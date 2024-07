Cómo evitar los errores más comunes al fotografiar con el móvil

Llegan las vacaciones y es el momento de sacar el máximo provecho a la cámara de nuestro teléfono móvil. No es necesario que este sea un modelo top, siempre podemos hacer buena fotografías. Sin embargo, hoy deseo darte una serie de consejos para evitar los típicos errores que todos cometemos al fotografiar con el móvil. De esta manera sacarás mucho más partido a las posibilidades de la cámara de tu teléfono.

Fotos con el móvil: lo que no debes hacer

Uno de los errores en los que se suele caer con mayor frecuencia y que arruina nuestra sesión de fotografías, es no prestar atención a la limpieza de la lente de la cámara. Es obvio, se trata de un teléfono, algo que nos llevamos continuamente a la cara o que metemos en el bolso y que manoseamos. Es una pena que cuando vayas a ver la fotografías que has realizado se vean huellas o tengan apariencia de neblina. Es tan sencillo como tomar el pico de tu camisa o camiseta y frotar un poco la lente. Se trata de un método bastante poco ortodoxo, pero que funciona.

El mejor zoom móvil no existe

La tendencia a abusar del zoom también tiene como resultado que las fotografías tiene mucho ruido, es decir, hay presencia de grano. Siempre digo lo mismo, el mejor zoom que tiene la cámara de tu móvil son tus piernas, así que no dudes en acercarte al objeto o persona a fotografía para sacar unas fotos que merezca la pena. El zoom, solamente para cosas muy concretas o cuando no queda más remedio, pero no esperes resultados espectaculares. Es uno de los errores típicos a la hora de fotografiar con el móvil.

A vueltas con el flash

Particularmente, eliminaría en muchos modelos de teléfono, el flash de la cámara, porque generalmente no suelen dar buenos resultados. En condiciones de poca luz, siempre podemos buscar una fuente de iluminación que no sea la del flash, por ejemplo, acercarnos a un escaparate iluminado, a una farola encendida o en su defecto, y si tu móvil tiene posibilidad de control en manuales, manipular el tiempo de exposición para que no haya que utilizar el flash. Si sois varios los que estáis juntos y queréis hacer alguna foto nocturna, de grupo puedes pedir a alguien que utilice su móvil como linterna para apoyar la luz de la escena, pero nunca ese fogonazo del flash que no favorece a nadie.

Ojo a la composición

En muchas ocasiones, y por falta de tiempo, no prestamos atención a la composición, es decir, a cómo vamos a construir la foto. Es verdad que cuando hay que hacer algo rápido dejamos esto como algo innecesario, sin embargo, tiene un valor muy importante. Un claro ejemplo de esto lo vemos en muchos selfies que se comparten en redes sociales. Es el claro ejemplo de que la composición ha pasado a un segundo plano y me explico. Hacerse un selfie en el cuarto de baño ya lo considero algo bastante pasado de moda y que no tiene ningún encanto, pero lo peor es compartirlo en redes sociales o en tu estado de WhatsApp, y que como fondo tengas la escobilla del váter, los rollos de papel higiénico o un bote abierto de gel de baño.

Este ejemplo tan extremo, pero tan habitual, puede aplicarse a otro tipo de fotos que vayamos a realizar. No dudes en caminar unos metros si el fondo de lo que va a aparecer en la fotografía no es bonito. Tus tomas pueden dar un salto de calidad enorme, haciendo simplemente un pequeño ajuste en la composición.

Agárralo bien

Hay que prestar también atención a cómo tomamos el teléfono, en la medida de lo posible con las dos manos y en una gran proporción de veces en formato horizontal, sobre todo cuando vamos a grabar un vídeo. No temas, un móvil bien sujeto es un buen punto de partida para hacer fotos que se vean estables.

No dudes en usarlas

Finalmente, tu móvil tiene un elemento fantástico para dar realza a las fotografías, y este no es otro que las herramientas de edición. Ahora bien, aplicar cualquier filtro en exceso, dará una imagen bastante artificial. Piensa en lo bonita que es una luz al atardecer, quizás necesite una simple capa muy leve de maquillaje para que sea una foto espectacular.

Tienes en tu mano una herramienta mucho potencial para registrar todo lo que ocurra a tu alrededor, y evitar los típicos errores a la hora de fotografiar con el móvil, dará como resultado que la calidad de lo que hagas suba de forma exponencial. Merece la pena poner en práctica todas estas cuestiones, ninguno de nosotros va a ser un portento de la fotografía, pero si podemos sentirnos más satisfecho de lo que hagamos.