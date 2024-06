Triunfa con los mejores trucos para tus selfies este verano 2024

El verano es un buen momento para sacar nuestro mejor lado, por eso, voy a mostrarte cuáles son los mejores trucos para hacerte selfies en este periodo estival de 2024. De una u otra manera, todos nos solemos hacer alguna vez algún selfie, pero no siempre con los mejores resultados. Siguiendo estos sencillos trucos, podrás sacarte mucho más partidos y conseguir selfies con estilo casi profesional.

Los trucos selfies 2024 que no fallan

En primer lugar, y aunque no lo creas, todos tenemos un lado mejor que otro, ya que nuestro rostro no es exactamente simétrico. Aprende a descubrir cuál es el tuyo y y sácale partido. En definitiva, se trata de eso esconder aquello que no nos gusta y potenciar lo que dice mucho más de nosotros. Si tienes la suerte de que tu rostro es armónico, muchísimo mejor.

Ahora toca descubrir un poco nuestro teléfono móvil para poder aprovecharlo al máximo. Antes de comenzar es muy importante que la lente de tu cámara selfie se encuentre limpia. Lo habitual es que no sea así, ya que está justo debajo del altavoz del teléfono y pegamos la oreja a la hora de utilizarlo, con ello, siempre suele estar sucia. Límpiala con cualquier tela que tengas a mano o con un pañuelo, yo suelo recurrir al pico de la camiseta o de una camisa. Puede que no sea muy ortodoxo, pero funciona.

Igualmente, seguro que tu teléfono móvil tiene un modo retrato. No dudes en utilizarlo, porque ofrece muchísimas posibilidades, como por ejemplo la de poder desenfocar el fondo, lo que es conocido como efecto bokeh. Consigue proporcionar una visión mucho más profesional de tus selfies en este verano 2024. Además, incluso los móviles más económicos ya disponen de un modo retrato, que es más que suficiente para potenciar tu selfies a la máxima expresión.

Sigamos con esos trucos sencillos, pero que son infalibles. La luz natural siempre es la mejor, y la de la primera hora de la mañana y la última del día también. Son conocidas como la luz azul y la luz dorada, cargada de matices que pueden hacer resaltar la belleza de nuestro rostro. Evita la luz demasiado directa o la de mediodía, ya que hay riesgo de saturar la imagen y que el contraste no sea equilibrado. Por supuesto, queda absolutamente prohibido, hacerse un selfie con el sol, de espaldas, ya que tu figura quedará negra.

Hay personas que tienen la piel grasa y eso puede hacer que salgan brillos en tu selfie. Un recurso muy rápido es el de pasar un pañuelo de papel por el rostro para matizar esos brillos. Es algo que siempre funciona.

La regla de oro: editar tus selfies

Por supuesto, las aplicaciones de edición de fotografías son ideales para sacar el máximo provecho a nuestros retratos. No lo dudes usa cualquiera de estas apps de edición de fotos para mejorar su calidad y aplicar efectos que van a causar una impresión muy grata en quien vea tu selfie.

Además, en un selfie, tampoco es necesario que estés mirando de frente, sino que tu mirada se dirija a otro sitio. Levanta ligeramente el mentón y evita poner algo tan pasado de moda como los morritos, a no ser que se trate de algo divertido. Dar una imagen de selfie profesional con esos labios no causa un buen efecto. Igualmente, hacerse un selfie desde abajo tampoco es una buena idea, ya que aquellas personas que cuentan con algo de papada se les va a ver potenciada. Mucho mejor un plano cenital, es decir, levantando el móvil a lo alto del brazo.

Finalmente, un error de bulto y que todavía se sigue viendo es el del típico selfie de cuarto de baño. Para comenzar, porque incumple la regla de un selfie siempre debe hacerse en exteriores. Y además, porque no se suele prestar atención a lo que aparece de fondo. Créeme, que tu selfie que te has hecho vestido para una boda tenga tenga como acompañante los rollos de papel papel higiénico, no es una buena idea.

Estos sencillos trucos para triunfar con tus selfies en este verano 2024 merecen la pena ser aplicados. No solo se trata de sacar el teléfono y disparar, sino dedicar algo de tiempo a una preparación que va a potenciar lo mejor de nosotros. A fin de cuentas, un selfie es una manera de exhibirse y si vamos a presentar nuestra mejor cara, que esta se encuentre en las mejores condiciones. Merece la pena invertir algo de tiempo en prepararte para un buen selfie.