Las fotos del móvil salen raras: causas más probables

El nivel de calidad que han alcanzado los teléfonos móviles a la hora de hacer fotografías es muy alto. Seguro que alguna vez te ocurrido, has hecho una foto y has encontrado que no ha salido como deseabas. Alguna mancha o algún tono algo particular dan indicación de que hay algo que no va bien. Estas son las causas más posible por las que tus fotos hechas con el móvil no salen como deseas.

Por qué tus fotos salen raras

La principal causa es porque la lente del objetivo está sucia.

Algo muy habitual, porque utilizamos el móvil para todo y lo tenemos de manera continua en las manos. Cualquier huella o restos de líquido va a llevar a que la cámara haga la fotografía y te la muestre con una pequeña sorpresa. Por eso, antes de hacer alguna foto, y si se trata de algo de relevancia, comprueba que la lente se encuentra limpia. Dale con un trocito de tela o incluso, con el borde de tu camisa si no tienes otra cosa a mano. Sería una pena que te hicieras una foto con tu futbolista famoso favorito y que recuerdo que quede para toda la vida sea una mancha que no podrás quitar de otra manera.

Presta también a otro detalle por el cual muchas veces las fotos no salen como esperabas. Esto es algo que le ocurrió a una persona de mi círculo próximo, todas sus fotografías tenían un tono bastante amarillento, no muy natural. Se podría entender en interiores, pero no cobraba sentido a la hora de hacer una foto en el exterior. Esta persona me prestó su móvil para ver si podía dar con la solución, no tardé mucho en encontrar el problema.

No se sabe de qué manera, tenía activado un filtro, concretamente uno que daba esos tonos ocres tan peculiares. Como resultado, todas las fotografías tenía un color cálido que no siempre era el más adecuado. Si ocurre que tus fotos tienen unas características bastante peculiares, comprueba en los ajustes de la cámara que no tienes aplicado ningún filtro.

Finalmente, si las fotografías que estás realizando no son muy naturales, puedes comprobar que no estés haciendo cosas extrañas con la cámara. Por ejemplo, que no tienes activo el modo Pro, el de retoque, o que estés haciendo una Live Photo si tienes un iPhone. En definitiva, conocer un poco más tu teléfono y su cámara, porque seguro que puede sacarle muchísimo partido y todavía no lo estás haciendo.

A no ser que tu teléfono móvil tenga muy poca calidad en su cámara, las fotos que realices deberían salir bien. Si no es el caso, repasa estas tres opciones, por qué posiblemente tengas el objetivo sucio o un filtro aplicado, o también, no tengas bien configurada la cámara.