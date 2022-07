Las razones para elegir un móvil con buena cámara

Una de las razones que más pueden influir en la compra de un móvil es la calidad de la cámara. Actualmente, todos los teléfonos cuentan con una cámara que puede salvar la situación, pero hay mucha diferencia entre unos y otros. En este artículo vamos a exponer las razones de por qué un móvil con una cámara adecuada, es siempre una propuesta interesante. Y no olvides, hay dispositivos con cámaras muy resolutivas por menos de lo que piensas.

Móviles y cámaras

A partir del año 2003 comenzamos a ver que algunos móviles ya incorporaban una rudimentaria cámara. La resolución era sonrojante, y no servían de mucho, solo para presumir de estar en la cresta de la tecnología. Pero como ocurre en el mundo de lo tech, las cámaras comenzaron a avanzar y para el año 2006 ya teníamos dispositivos capaces de mucho. Por ejemplo, el Sony Ericsson w800i contaba con una cámara excelente. De hecho, fue mi cámara de viaje en un periplo a Bucarest en el otoño de ese año. La foto de abajo es una buena prueba de que ese móvil con tecnología de 2005 era muy resolutivo.

Actualmente las cámaras han avanzado hasta ofrecer 108 mpx, un zoom óptico potente, fotografía nocturna avanzada y grabación de vídeo en 4k. Mucho para ser algo que cabe en el bolsillo, si bien no conviene perder el norte y saber que la cámara de un teléfono no puede comparar en muchas cosas con una compacta o réflex. Aunque hay directores de cine atrevidos que han rodado películas de manera íntegra con un teléfono.

Pero a la hora de elegir un teléfono, hay muchos que priman otros aspectos antes de que la calidad de la cámara. El diseño, la memoria o tener 5G son otros de los aspectos a valorar. Pero, ¿y la calidad de la cámara? Por qué es importante que una cámara sea equilibrada. Conviene. desechar la idea de que para tener una cámara decente hay que gastar mucho. No es así, aunque si tu móvil te ha costado 100 euros no vas a poder competir en fotografía con un alta gama.

Pero el mercado es lo suficientemente amplio para ofrecer tecnología a un precio asequible sin necesidad dejarse los riñones. Estas son las razones de más peso para comprar un teléfono con una cámara resolutiva. ¿Crees que serán suficientes?

Comprar un móvil con buena cámara

En primer lugar, a no ser que ya tengamos una cámara de otras características, la del teléfono móvil es la que llevamos siempre encima. Esto es razón más que de peso para que todo lo que fotografiemos quede registrado en una calidad que sea más que aceptable. Tener un teléfono con una cámara mediocre lo único que va a conseguir es no reflejar la realidad de lo que deseamos retratar, y es una verdadera lástima. La mayoría de nosotros no dispone quizás de una cámara alternativa, y en caso de tenerla, no andarás siempre con ella encima.

Seguimos con cuestiones sentimentales. Todo lo que estás fotografiando con tu teléfono móvil son recuerdos para el futuro. Dentro de 20 o 30 años volverás a mirar esas fotos, y si la cámara no ofrece una calidad suficiente, vas a arrepentirte de no haber invertido algo más en ella. Imagina bien la primera foto de tus nietos con una calidad bastante mediocre, no puedes volver a echar el tiempo atrás.

Finalmente, las fotografías hechas con la cámara del teléfono se pueden editar desde el mismo dispositivo. Aunque la calidad no sea extraordinaria, que no tiene porque serlo, podrás expresar toda tu creatividad con esas fotos y mejorarlas. Una regla básica de la fotografía móvil es que tus fotos deben llevar algún tipo de edición para poder sacar mejor partido de ellas.

Por todas estas razones y por qué un teléfono móvil con una cámara de buena calidad no tiene porque ser caro, es lo que debe moverte a cambiar de dispositivo si hace muchas fotografías y no terminas de estar satisfecho con su resultado. Créeme, hay teléfonos que por 300 o 400 € ofrecen una resolución muy buena, su calidad es notable y puedes grabar vídeo en resolución 4K. Si piensas que es mucho dinero para un teléfono móvil, ponte a pensar cuantas horas pasas al día con él en la mano, el uso que le das y la calidad que puede llegar a ofrecerte un teléfono de mejores prestaciones, incluida la cámara. Dispositivos como el One Plus Nord 2 5G o el POCO X4 Pro 5G son la prueba fehaciente de que la calidad de la cámara de un teléfono móvil no tiene porque estar reñida con su precio.

Recapacita si la cámara de tu dispositivo te está provocando satisfacciones o la calidad de las fotos deja mucho que desear. Piensa en el futuro y cuando vuelvas a ver esas fotografías al cabo de unos años. Si tu teléfono móvil necesita un cambio, no te olvides nunca de la calidad que va a ofrecerte la cámara. Todos nuestros recuerdos están quedando retratados bajo el objetivo de la cámara de un teléfono móvil.