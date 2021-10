El debate siempre está sobre la mesa. ¿Merece la pena pagar más de 1000 euros por un teléfono? ¿Y más de 500? ¿Cuál es el precio ideal? Las respuestas a estas preguntas son imposibles, máxime cuando el teléfono es el dispositivo que, con diferencia, más utilizamos. El límite es algo personal y que dependerá de nuestras necesidades. A fin de cuentas, el objetivo de un teléfono es comunicarse, por lo que no es necesario invertir demasiado para tener un buen resultado.

Pero a la hora de hacer fotos con el móvil la cosa cambia. Hay modelos económicos con sistema triple de cámaras y que no ofrecen, a priori, malos resultados. Pero también es demasiado habitual escuchar la frase de turno de cualquier iletrado. Es capaz de afirmar, sin despeinarse, de que su teléfono económico supera con creces a tu reluciente iPhone 13 de más de 1000 €. ¿Hay algo de cierto en ello?

Las fotos de móvil, eterno objeto de disputa

Una afirmación de ese tipo no tiene nada de sentido. En este artículo nos está comentando que el iPhone 13 sea el teléfono con la mejor cámara del mundo, ya que hay terminales que ofrecen unos magníficos resultados. Pero podemos cambiar de terminal y pasar del iPhone a cualquiera de los buques insignia de Samsung, teléfonos caros y con unas cámaras de altísimas prestaciones.

No, un teléfono económico no puede igualar la calidad fotográfica ni de un iPhone ni de alguno de su categoría. Esto no quiere decir que no sea capaz de capturar buenas instantáneas. Para entenderlo mejor vamos a poner el ejemplo de un coche. Puedes desplazarte de un punto a otro de España con una berlina de 100.000 € y con un modesto utilitario de 15.000. Ambos van a conseguir el mismo objetivo, llevarte de un lugar a otro, pero ni el confort, ni las sensaciones y, puede que ciertas medidas de seguridad, lleguen a equipararse.

En fotografía, y sobre todo en fotografía móvil, se habla con muchísimo desconocimiento. A priori hay fotos hechas con teléfonos modestos que parecen dar buena calidad. El equilibrio de la luz es el adecuado y aparentemente, los colores y el enfoque están en orden. Sin embargo, en cuanto amplías la fotografía ves cómo el grano va apareciendo y esa foto rezuma ruido por todos sitios. El efecto es además muy evidente cuando dos personas con teléfonos distintos capturan a la vez el mismo motivo. Si vemos ambas fotos por separado, quizás no apreciamos todos los destellos de calidad, pero en cuanto hacemos una comparación, se ve que la foto hecha con el teléfono más económico empieza a hacer aguas.

¿Quiere decir que te debes comprar un terminal de última generación para hacer buenas fotos? En absoluto, porque hay muchísimos factores que entran en juego. Lo único que se está poniendo en evidencia es que un teléfono económico no puede igualar en cuanto a cámara a uno que lo triplique el precio.

¿Qué teléfono comprar para hacer buenas fotos?

La respuesta a esta pregunta es tremendamente personal, cada uno pone el límite que puede o que desea. Sin embargo, para gran parte de nosotros, la cámara de nuestro teléfono es la única que tenemos. Por tanto, conviene tener en cuenta que todos tus recuerdos los estás capturando con un solo dispositivo. Y este ha de ofrecerte una buena relación calidad precio.

Es evidente que no es necesario que te gastes utilidad para hacer buenas fotos con tu teléfono móvil, pero no pretendas que por 100 € vayas a tener unos resultados espectaculares. Ahora eres tú quien debe valorar el presupuesto, si tiras por abajo puede que te arrepientas al cabo de unos años, cuando veas fotografías que ya no vas a tener la oportunidad de repetir y que no ofrecen toda la calidad que tú esperabas.