Desde el pasado día 24 de septiembre pudimos apreciar como era el nuevo iPhone 13. El dispositivo que Apple ha presentado este año se muestra bastante continuista, sobre todo en cuanto a diseño, si hacemos la excepción de la marca en pantalla para el Face ID. Tras varios días de uso del iPhone 13, estas son las conclusiones más relevantes que se sacan sobre la propuesta de los californianos en este 2021.

iPhone 13 ¿más de lo mismo?

Quizás uno de los aspectos que más llama la atención es que la compañía californiana ha mantenido inalterado el diseño desde el año 2019. Es cierto que se trata de un aspecto, el estético, que parte de un concepto precioso. El iPhone 13 prácticamente no se diferencia en nada de sus 2 generaciones anteriores, excepto algún detalle mínimo en cuanto a grosor. Quizás lo más relevante venga del notch, que por fin ha conseguido hacerse más estrecho, un 30%. Por tanto, Apple no ha querido hacer evolucionar el diseño, cosa que se prevé que haga en 2022.

Mucho se ha hablado sobre el cambio de procesador, ya que Apple ha montado en este caso el chip A15 con una GPU de 5 núcleos, una verdadera bestia que no tiene ahora mismo competidor. Pero, ya se partían de dos anteriores realmente bueno, que tampoco tenían rival. Un usuario, por avanzado que sea, diferencia a la hora de mover las aplicaciones, porque ya nos movemos en el margen de milisegundos. Sí, el iPhone 13 sigue manteniéndose fluido a la hora de realizar cualquier tarea.

Primer destello, la pantalla

Siempre se dice que Apple tarda en incorporar las mejoras de sus competidores bastante tiempo, pero que cuando lo hace es capaz de superarlos a todos. La pantalla sea quizás el principal ejemplo, porque ha conseguido un panel de hasta 120 Hz de tasa de refresco y que es adaptativa, es decir, tiene la virtud de poder ajustar la frecuencia al uso que demande la aplicación. Sí, por ejemplo, estás con un juego bastante exigente, la pantalla va a recibir la orden por parte del sistema operativo de ponerse a la máxima frecuencia. Si por el contrario, estás escribiendo en la aplicación de Notas, bajará al mínimo posible. ¿Qué se consigue con ello? Muy sencillo, que el gasto de la batería esté totalmente optimizado.

Batería, por fin una duración acorde con la categoría

Por ejemplo, en el caso del iPhone 13 Pro Max, la duración de la batería es hasta dos horas y media mayor que con su homólogo de la serie 12. Siempre se le achacado a la compañía de la manzana mordida tener baterías bastante justas, y era algo muy evidente. En este sentido, Apple no podía terminar de competir con los demás. Pero se demuestra que con una eficiente gestión por parte del sistema operativo y una batería algo mayor, el buque estrella de la gama aguanta perfectamente hasta 48 horas sin ser cargado siempre y cuando tengamos un uso normal.

La(s) cámara(s)

Apple está haciendo de sus cámaras uno de sus puntos de distinción.Quizás en este sentido estoy consiguiendo despegarse de la competencia. Siendo lentes de 12 mpx, hay un trabajo de software detrás realmente increíble. La serie 13 es capaz de grabar video ProRes a 4k, auténtico formato profesional. También se ha implementado el modo macro, que es ideal para realizar experimentos fotográficos y sorprenderse sobre cómo son los objetos cuando los fotografiamos a solo 2 centímetros.

También se ha incorporado el modo cinematográfico, no deja de ser una curiosidad a la que le podemos sacar muchísimo partido si nos gusta grabar en vídeo. Este modo nos da la posibilidad de enfocar y desenfocar diferentes áreas de grabación con solamente un dedo. A nivel personal quizá sea justo comentar que he tenido la misma sensación que cuando se implementó el modo retrato en el iPhone 7 Plus allá por el año 2016. Estaba bien, pero todavía le quedaba algo por pulir. Seguramente los ingenieros, programadores y desarrolladores de la factoría estadounidense Esther Jean trabajando para ofrecer versiones mejoradas en el futuro. No cabe duda de que lo conseguirán.

Esto no quita para que cuando grabas en vídeo con el iPhone 13 notes que hay un auténtico abismo con respecto a sus competidores. Pienso que, tanto en foto, ya no hablemos de vídeo, hay diferencias. No hay ningún teléfono que, a día de hoy, sea capaz de ofrecer esa viveza de colores y calidad de grabación como el iPhone 13.

Por lo demás, se trata de un teléfono bastante equilibrado, con un diseño exquisito y una operatividad fuera de toda duda. Quizás uno de los empujes más importantes es tener al sistema operativo iOS 15 como motor del sistema. Son muchas las cosas, y buenas, que implementado el software de Apple para sus teléfonos. Opciones como el relay privado, Ocultar mi Correo Electrónico, pon la nueva manera de presentar las notificaciones, hacen de iOS 15 un sistema operativo muy práctico y que da un paso más para mejorar nuestra seguridad y privacidad.