El pasado 20 de septiembre ya tuvimos la oportunidad de comenzar a actualizar a iOS 15, la nueva versión del sistema operativo de Apple para su dispositivo estrella, el iPhone. Viene con una serie de novedades interesantes que pueden hacer que tu teléfono sea mucho más capaz de gran cantidad de funciones. Pero en Cupertino tienen muy claro que la privacidad es algo innegociable para los usuarios. Por eso han habilitado Ocultar mi Correo Electrónico, una opción que te librará de correos innecesarios.

Así es Ocultar mi Correo Electrónico

Esta función se encuentra dentro de iCloud. Para llegar hasta ella solo debes seguir la ruta Ajustes>Tu nombre>iCloud>Ocultar mi Correo Electrónico. Lo que nos permite esta opción es crear unas direcciones de correo electrónicas únicas y aleatorias que tienen como cometido ayudar a que tu correo personal no se llene de correo de forma tan abundante.

Lo que consigue es que, gracias a este correo nuevo y que se asocia tu correo personal, todos los mails que vengan de parte de la web en la que lo utilices no lleguen directamente a tu bandeja de entrada personal. Ocultar mi Correo Electrónico no lee tus mensajes, solo los deriva a otro lugar, pero no te vas a perder ninguno. Lo que sí que hace y que es lo que le proporciona tanto valor es que también sirve como filtro de correo no deseado, es decir, tiene la capacidad de derivar a esa carpeta de tu correo electrónico todo aquel que no te interese.

La función de Ocultar mi Correo Electrónico viene activada por defecto en iOS 15, por lo que puedes comenzar a utilizarla inmediatamente. Cada dirección que el sistema genera es aleatoria y única, no se comparte con nadie más. Pero si lo deseas, puedes poner alguna dirección aleatoria de tu propia creación, por lo que no vas a tener ningún tipo de inconveniente para echar a volar tu imaginación.

De esta forma, iOS 15 vuelve a dar una buena vuelta de tuerca a las opciones de privacidad. Este es un punto diferenciador con respecto a Android, que al ser un sistema operativo abierto no posee características tan avanzadas de privacidad.

Con iOS 15 también se han incorporado otras funciones interesantes y queremos declarando durante estos próximos días. De momento su tasa de implementación no es demasiado alta, ya que muchos usuarios prefieren esperar actualizaciones más avanzadas para evitar los fallos de las primeras versiones. Pero no cabe duda de que iOS 15 permitirá a los usuarios tener una gran sensación de seguridad.