La resaca de la presentación de ayer sigue coleando. El nuevo iPhone 13 acaparó la parte final del evento y mostró el potencial de Apple a la hora de desarrollar nuevos dispositivos. Esta nueva serie parte de la exitosa evolución de 2019 que tuvo lugar con el iPhone 11, mantenida en cuanto a diseño con el iPhone 12 y potenciada este año. Si tienes un iPhone 12 y deseas pasarte al iPhone 13, te interesa conocer esta información.

iPhone 13 vs iPhone 12 ¿qué hay de nuevo?

En Apple tienen muy claro que si algo funciona, lo mejor es no realizar cambios demasiado evidentes. No quiere decir que este dispositivo no los tenga, que sí que incorpora muchas novedades, pero han tomado el diseño del iPhone 11, precioso a todas luces, y sobre él van trabajando. Ya habrá tiempo de trabajar más en ese sentido.

Los cambios son más internos que otra cosa, por ejemplo, en la serie 13 encontramos más colores, 5 en el iPhone 13 y iPhone 13 Mini, y 4 en el iPhone 13 Pro y iPhone13 Pro Max. Pero idénticas proporciones y muy ligeras variaciones de peso.

Los cambios vienen en el interior con la obvia evolución del procesador. El A15 Bionic es más rápido y poderoso. Los californianos han conseguido desarrollar de nuevo el chip más potente montado jamás en un teléfono, y los benchmarks, cuando se realicen, no dejarán lugar a dudas.

Una de las novedades es la tasa de refresco de pantalla, que pasa de 60 a 120 mHz. Se le había criticado mucho a los californianos el hecho de haber retrasado tanto esta tecnología, que es capaz de ofrecer transiciones más suaves. Pero si hay una razón por la que Apple lo ha ido evitando es por la de querer ofrecer la mejor experiencia. ¿Cómo? Pues dando una pantalla que se adapte a lo que procesador demanda. ¿Qué un juego solicita los 120 mHz? Ahí que estará. Pero si una app solo necesita 30, se amolda a ello. Es la conocida como pantalla de frecuencia adaptativa. Y es algo que el resto de fabricantes no es capaz probablemente de hacer, al menos todavía. esta adaptabilidad permitirá que el consumo de energía sea menor y que la eficiencia de la batería se vea optimizada.

Mejor batería

Efectivamente, en los modelos Pro hay una mayor duración de esta. El iPhone 13 Pro ofrece 1,5 horas más que su homólogo d ela serie 12, y el iPhone 13 Pro Max estira la pila hasta 2,5 horas más que el modelo del año anterior.

Luces, cámara, ¡acción!

Apple ha vuelto a darlo todo con las cámaras. Si en el iPhone 12 ya había un salto cualitativo obvio, en el 13 lo dan todo. El Modo Cinemático cuando alguien entra en escena es sorprendente y proporciona una manera diferente de realizar tus grabaciones. es más, puedes hacerte una película con resultados más que satisfactorios. El Encuadre Automático optimiza la foto para que la escena quede encuadrada. El Modo Macro permite tomas como nunca habías imaginado, y en la noche, y todo según palabras de Apple, las fotos tienen un 92% más de luz. Estamos deseando esperar los test que puedan llevarse a cabo, pero a buen seguro que ha habido una mejora notable.

Entonces, ¿qué hacer?

Si bien la decisión es solo cuestión tuya, si ya tienes un iPhone 12 solo se ve como lógico el cambio si cumples algunos de estos requisitos:

Vas a profundizar mucho en el tema de la fotografía y el vídeo.

Quieres estar al tanto de las novedades en tecnología y puedes vender tu iPhone 12 a buen precio.

Porque, aunque no cabe duda de que el iPhone 13 es un teléfono de prestaciones máximas, hace solo 1 año lo era el iPhone 12. Y no creas que, además de por el tema fotográfico y de vídeo va a compensar el cambio. Estamos delante de una bestia, pero piensa primero si has sido capaz de dominar a la bestia del curso pasado.