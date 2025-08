Fue la cantante más famosa de España, pero desapareció sin dejar rastro: así está ahora

Han pasado 10 años desde que Raquel del Rosario, la protagonista de nuestra noticia de hoy, tocó el éxito gracias a la famosa banda El sueño de Morfeo. La artista desapareció sin dejar rastro y nosotros sabemos que ha estado en algunas ciudades como Los Ángeles o México, pero ¿qué ha sido de ella durante todo este tiempo? Es un buen momento para recordar su historia porque acaba de conceder una entrevista en la que ha explicado en qué ha estado ocupada últimamente.

La artista ha admitido: «Comprendí que ese alejamiento del que me hablas era algo que necesitaba, aunque no lo supe de forma consciente en su momento. Mi vida dio un giro importante: me había mudado a otro país, fui madre y todo eso hizo que un nuevo disco quedara en pausa. Más adelante, me di cuenta de que ya no me sentía conectada con el proyecto de entonces, y tomé la decisión de hablar con los chicos de El sueño de Morfeo para cerrar esa etapa. Lo hicimos con un concierto benéfico muy especial, dedicado a los afectados por la erupción del volcán en La Palma». Como vemos, ha perdido el sentido de la responsabilidad que le ayudó a conquistar el corazón de su querido público. Siempre que ha tenido ocasión ha ayudado a los que más lo necesitaban.

Raquel del Rosario vivió un momento clave que dio un giro de 180 grados a su vida. Dio a luz a un niño precioso llamado Leo y comprendió que sus prioridades iban a cambiar. El niño se convirtió en el centro de su vida. «Cuando fui madre, seguí mis instintos en todo momento. Mi cuerpo y mi alma pedían hogar, crianza, presencia, amamantar… Y así lo hice, sin dudarlo. Nunca sentí que había dejado mi carrera por nada ni por nadie. Simplemente, estaba donde quería estar. Ahora miro hacia atrás y solo puedo agradecer la fortuna de haber vivido diez años de carrera musical tan intensos, y otros diez dedicada por completo a la maternidad», declara en una conocida revista.

Raquel del Rosario fue a Eurovisión

No podemos negar que la audiencia ha echado de menos a Raquel porque durante mucho tiempo fue uno de los rostros más emblemáticos del panorama musical. Tanto es así que le propusieron participar en el Festival de Eurovisión y se esforzó mucho para intentar que España consiguiese una buena puntuación. El problema es que el jurado europeo no supo valorarlo y recibió un golpe que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Es injusto hablar de fracaso cuando analizamos el paso de Raquel del Rosario por Eurovisión, pero es evidente que su equipo no esperaba vivir una experiencia de esas características. Con el paso de los años, la cantante pensó que lo mejor para ella era pasar página. Desapareció de la música, aunque terminó volviendo porque el arte es una necesidad en su día a día.

«En el verano de 2023, mientras meditaba en una playa salvaje de México, me llegó una melodía con un mensaje muy potente, algo que no sabría explicar con palabras. Ahí nació La voz olvidada. Al regresar a casa, terminé de desarrollar la canción y, apenas un mes después, me metí en el estudio para grabarla. Fue una experiencia increíble, jamás había disfrutado tanto el proceso de producción y grabación. Después, decidí ampliar ese mensaje en cuatro canciones más y lanzar el proyecto en formato álbum», ha explicado en la revista ¡Hola!.

Los años dorados de Raquel del Rosario

Durante la segunda mitad de la década de los 2000, Raquel del Rosario vivió su etapa más brillante tanto a nivel musical como mediático. Su relación con Fernando Alonso, marcada por una vida llena de viajes, circuitos y focos internacionales, coincidió con el auge de El Sueño de Morfeo. Entre 2005 y 2011, el grupo publicó tres álbumes de estudio que no solo fueron bien recibidos por la crítica, sino que también se consolidaron como éxitos comerciales, manteniéndose en el top‑10 de las listas españolas y girando por todo el país con gran repercusión. Tuvo tanto protagonismo en la crónica social que los responsables de Los Serrano, una de las mejores series de la época, le ofrecieron participar en una de las temporadas.

El éxito fue inmediato desde el lanzamiento de su primer sencillo, Nunca volverá, que alcanzó el número uno en Los 40 Principales. Su segundo disco abrió la puerta a colaboraciones de gran impacto, como la que protagonizó con Nek en Para ti sería y el tercero afianzó el estilo pop‑folk característico del grupo, con Si no estás convertido en un himno certificado como disco de oro. Raquel del Rosario se consolidó entonces como una de las voces femeninas más fuertes del panorama nacional.

A lo largo de esos años, su talento y carisma la llevaron también a colaborar en numerosos proyectos paralelos. Participó en un dueto con Diego Martín en Déjame verte, prestó su voz al tema principal de la película de animación Barbie y el Castillo de Diamantes en 2008 y formó parte del homenaje musical 40 años con Nino, compartiendo escenario con artistas como Álex Ubago. Estas colaboraciones contribuyeron a reforzar su perfil artístico en ámbitos más allá de su banda. Nadie podía imaginar que todo esto terminase cayendo en saco roto.