Raquel del Rosario: su emotiva reflexión tras el fin de El Sueño de Morfeo

Hace unos días, El Sueño de Morfeo volvió a los escenarios escenario para regalar dos últimos conciertos a sus fans. Junto a sus compañeros, Raquel del Rosario interpretó las canciones que llevaron al éxito al grupo, en unos actos celebrados en Oviedo para recaudar fondos para los afectados por el volcán de La Palma Y tras estos conciertos, ha llegado el adiós definitivo de un grupo que marcó a toda una generación.

Tras esos dos conciertos, Raquel del Rosario se ha despedido definitivamente del grupo que marcó su vida, y la de miles de personas, con una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram. «En el último mes he sido más consciente que nunca de la importancia de cerrar ciclos», comienza el texto.

La artista, ahora afincada en California, recordó el final del grupo hace casi una década: «Nuestra última gira fue en el verano de 2013, no porque lo decidiésemos así, sino porque las circunstancias de la vida y nuestras decisiones personales así lo quisieron», explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Del Rosario (@raqueldelrosario)

«En absoluto ha sido una casualidad que alguien decidiese hacer un llamamiento para unirnos de nuevo, para hacerlo en Oviedo, la ciudad que me acogió cuando con 18 años dejé mi Canarias natal para probar suerte con un grupo de música en el norte. Sin duda, este llamamiento ha sido la oportunidad de cerrar este ciclo de nuestras vidas».

Además, Raquel del Rosario recordó un reencuentro muy especial vivido en la capital asturiana la semana pasada: «Un viejo amigo con el que no había hablado en años me paró por la calle, más tarde me di cuenta de que se trataba de la persona que me había hablado de un casting para la serie Los serrano, aquel casting que lo cambió todo», recordando su aparición en la exitosa serie de Telecinco.

Aunque en algunas ocasiones se ha hablado de la posibilidad del regreso de El sueño de Morfeo, Raquel del Rosario lo descarta y así lo ha explicado: «Siempre hablé de una puerta abierta con El sueño de Morfeo, pero hoy sé que hay puertas que es necesario cerrar con amor y honestidad, sobre todo cuando se trata de un proyecto en el que no estás involucrada solo tú», escribió. «La mejor forma de honrar nuestros ciclos es saber cerrarlos, siempre con amor. Y no, nunca es demasiado tarde para hacerlo», termina el texto.