Todo tuvo lugar la mañana del pasado 26 de agosto, fecha en la que el hijo de la cantante Raquel del Rosario fue atacado por un puma en el jardín de su casa de California. Tal y como relató la cantante a través de sus redes sociales, al percatarse de los gritos de su hijo de 5 años, salió corriendo hacia el jardín y fue testigo de la horrorosa escena que tenía lugar ante sus ojos.

Al parecer, el niño habría salido de casa para buscar fruta al jardín y fue sorprendido por el ataque de un puma.»En milésimas de segundo», como relata la vocalista, corrió hacia él y apartó al animal de un puñetazo. «Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo», recordaba Raquel del Rosario.

Un testimonio que el pasado mes de octubre relató en sus redes sociales adjuntando una fotografía de la espalda del pequeño. Una imagen donde se pueden a preciar las cicatrices de las zarpas del puma en la espalda del niño. Ahora, casi cuatro meses después del terrible ataque, la canaria ha publicado una instantánea donde se puede apreciar como ha quedado el rostro de Mael, «el eterno e irremediable amante de los animales», como lo define su madre.

Afortunadamente, el pequeño logró recuperarse poco a poco de lo sucedido, sin presentar ningún tipo de miedo hacia los animales. «Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído. ‘Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre’, me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras», confesaba la cantante. Sin lugar a duda, un día que nunca olvidarán.