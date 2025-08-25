Los trucos de iOS 26 que debes aprender para cuando salga en septiembre

Apple no solo lanza grandes novedades cada año, también introduce mejoras discretas que marcan la diferencia en el día a día. En iOS 26, más allá de la integración con Apple Intelligence y los cambios de diseño, hay una serie de trucos que quizá no conoces y que te facilitan la vida con tu iPhone. Eso sí, conviene recordar que el sistema todavía está en fase beta, reservado a desarrolladores y usuarios que se apuntan al programa de pruebas, y que la versión definitiva llegará en septiembre.

Alarmas con snooze personalizable

La repetición de alarma ya no está limitada a los 9 minutos clásicos. Con iOS 26 puedes elegir entre 1 y 15 minutos de margen.

Viajar con eSIM es más fácil

El iPhone ahora puede alternar automáticamente entre tu línea habitual y la eSIM de viaje, manteniendo tu número en iMessage y FaceTime para no perder contacto.

Podcasts y traducción mejorada

La app Podcasts estrena control individual de velocidad y un sistema que resalta el diálogo frente al ruido. Además, Safari integra un traductor más natural, capaz de mantener el formato original de la web.

AirPods más inteligentes que nunca

Dormirse con auriculares puestos ya no es un problema. Ahora el iPhone detecta cuándo te has quedado dormido y pausa automáticamente la reproducción. Esto ayuda a ahorrar batería y evita despertares con música o podcasts aleatorios.

Seguridad reforzada

Con Safety Check, cualquier contacto bloqueado pierde de inmediato acceso a tus datos compartidos. Una función discreta pero esencial para tu privacidad.

Notas compatibles con Markdown

El soporte para importar y exportar archivos en formato Markdown hará las delicias de quienes trabajan con editores de texto y colaboran en proyectos compartidos.

Una nueva vida para Diario

La app Journal se refuerza con sincronización vía iCloud, mapas, fotos integradas y compatibilidad con iPad y Mac. Un cambio que convierte a la aplicación en un auténtico cuaderno digital.

CarPlay con traspaso automático

Si comienzas a escuchar música con los AirPods y luego entras en el coche, el sistema transfiere la reproducción a CarPlay de manera automática. Se acabaron las interrupciones y los ajustes manuales.

Contraseñas con historial

La nueva app Contraseñas registra todos los cambios de cada cuenta. Una ayuda fundamental para quienes manejan varias credenciales y quieren recuperar contraseñas antiguas.

SIMs más flexibles

Si utilizas dos números en un mismo iPhone, ahora puedes silenciar una SIM dependiendo del modo de Enfoque. Una forma sencilla de separar trabajo y vida personal.

Calculadora más inclusiva

La calculadora por fin ofrece soporte para numeración árabe oriental y escritura de derecha a izquierda, sumando además un teclado multilingüe.

Batería con cálculo en tiempo real

El apartado de batería incluye una estimación exacta del tiempo restante hasta alcanzar el 80% de carga, además de un modo adaptativo que ajusta el rendimiento según tu rutina.

Otras joyas escondidas

Entre los trucos de iOS 26 también destaca el dictado mejorado que entiende nombres poco comunes y la posibilidad de personalizar accesos rápidos en la pantalla de bloqueo con apps de terceros, algo que muchos usuarios esperaban.