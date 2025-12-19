Detienen a un profesor de Antequera por abusar de una alumna de 12 años en el patio del colegio

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de un colegio de Antequera (Málaga) por abusar sexualmente de una alumna de 12 años en el patio del centro, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Salesianos).

El investigado, de 55 años, fue detenido el pasado 21 de noviembre y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Antequera. Tras prestar declaración, el hombre quedó en libertad provisional, aunque continúa investigado por un presunto delito de agresión sexual, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Cabe recordar que la ley del sólo sí es sí unificó los delitos de abuso y agresión sexual en un solo tipo delictivo.

Los presuntos hechos tuvieron lugar en el patio del colegio, donde, al parecer, el hombre abordó a la menor por la espalda y se restregó contra ella, según apunta La Opinión de Málaga, que ha adelantado los hechos. Las cámaras de seguridad del centro habrían captado la escena.

Tras la denuncia, la investigación ha quedado en manos de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la comisaría de Policía Nacional en Antequera.

Inspección Educativa trasladó a la Policía la información facilitada por la dirección del centro y adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las menores. El docente se encuentra actualmente de baja médica.

El juzgado ha comunicado al centro educativo la adopción de una orden de alejamiento. Al ser un centro privado concertado, corresponde a su titular decidir y aplicar cualquier otra medida que estime oportuna respecto a su personal.

En 2018, un monitor que trabajaba en este mismo colegio fue detenido por presuntos abusos a un menor del centro. A la denuncia se sumaron luego otras cuatro familias, que han reclamado en varias ocasiones celeridad a la justicia.