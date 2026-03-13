Mañueco pide concentrar el voto en el PP para que Castilla y León «esté libre del sanchismo» tras el 15-M

Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha pedido concentrar el voto en el Partido Popular como la única opción posible para gobernar. A su juicio, optar por la candidatura de los populares es una garantía para que la región «esté libre del sanchismo» tras el 15-M.

«El ruido no se acalla con indignación, se acalla con votos», ha asegurado el presidente del PP de Castilla y León. Desde un recinto ferial de Valladolid al que han acudido más de un millar de personas, Mañueco ha destacado que «los problemas no se resuelven señalándolos, se resuelven trabajando», incluso, ha asegurado, «cuando no hay campaña electoral».

Para el candidato popular, cada voto que no vaya directo a las listas del PP, «será un éxito para el sanchismo». En este sentido, ha destacado Mañueco, que «cada escaño» que, tras el próximo domingo no vaya para el PP, «será un escaño más para los intereses de Sánchez y los intereses de Sánchez son frenar el futuro de Castilla y León, que lo representamos ahora más que nunca desde el Partido Popular».

«Por eso, llamo a concentrar el voto el domingo en el PP. No hay otro camino para que Castilla y León esté libre del sanchismo en esta tierra; todo lo que no sea votar al PP es darle la llave a las políticas fracasadas y mediocres de un sanchismo», ha reseñado.

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