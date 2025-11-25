Escándalo en un colegio de Málaga por un profesor que ha obligado a varias niñas a tocar sus genitales

Escándalo total en un colegio de Málaga, en el que los padres de los alumnos se han topado con una situación que ha creado una tremenda alarma en el centro. Y es que la Guardia Civil de Málaga ha iniciado una investigación a raíz de la denuncia por presuntos abusos sexuales a menores presentada contra un profesor, según han confirmado fuentes del cuerpo, que ha activado los protocolos correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, el docente obligó a varias niñas a tocar sus genitales a cambio de darles pequeños regalos.

Los presuntos abusos sexuales han sido denunciados por un grupo de familias del colegio de Infantil y Primaria de la provincia de Málaga, y el informe del Servicio de Inspección recoge que «la dirección del centro tuvo conocimiento del caso a partir de las informaciones trasladadas por las familias» en una reunión, en la que comunicaron «su decisión de denunciar al maestro presuntamente implicado».

Según han apuntado, puesto en conocimiento de la Inspección, y tras constatar que la denuncia había sido ya interpuesta, «este servicio arbitró las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores, sin que llegasen a aplicarse en tanto que, al día siguiente y antes del comienzo de la jornada escolar, la Guardia Civil actuó de inmediato una vez efectuada la denuncia».

«Desde ese momento, la dirección del centro ha actuado conforme a las instrucciones dadas por los agentes de la Guardia Civil», han indicado. Asimismo, han señalado que el Servicio de Inspección de la Delegación Territorial dio traslado a la Inspección General de la Consejería, encargada de comunicar el caso al Ministerio de Educación, «administración competente para el establecimiento de las medidas disciplinarias del profesorado de Religión de la etapa de Primaria».

El diario Malaga Hoy recoge el testimonio de uno de los progenitores, que relata que el caso salió a la luz a finales del pasado mes de octubre, cuando la menor llegó a su casa y, mientras jugaba, aludía al nombre de un peluche que, supuestamente, utilizaba el docente. La niña relató que éste se habría bajado delante de ella los pantalones y la ropa interior. Cuando los padres le siguieron preguntando, «jugando para no asustarla», la pequeña supuestamente les explicó que les «decía a las niñas que le toquen» sus genitales y que «cuando los niños son varones se enfada». El escrito refleja que «después de tocarlo», le entregaba, presuntamente, «regalitos».