nubia Neo 5 GT, el móvil gaming que llega a España con ventilador y gatillos laterales

El nubia Neo 5 GT llega al mercado español con la idea de ofrecer funciones propias de un móvil gaming sin moverse en los precios habituales de la gama más alta. ZTE ha anunciado el lanzamiento de este nuevo smartphone de nubia, un modelo que combina diseño llamativo, refrigeración activa, pantalla AMOLED de alta tasa de refresco y herramientas orientadas al juego competitivo.

Un móvil gaming con ventilador real

Uno de los puntos más interesantes del nubia Neo 5 GT está en su sistema de refrigeración. El dispositivo incorpora un ventilador integrado que puede activarse de forma manual, desactivarse o dejarse en modo automático. A esto se suma una superficie de disipación de 29.508 mm² y un diseño de canales internos para dirigir el flujo de aire hacia zonas sensibles como la CPU y la batería.

Esta solución busca responder a uno de los problemas habituales en móviles usados para jugar, la pérdida de rendimiento por temperatura. Cuando el procesador se calienta demasiado, el sistema reduce potencia para proteger el dispositivo. Con refrigeración activa, nubia quiere evitar esas caídas bruscas y mantener tasas de fotogramas más estables durante partidas exigentes.

El teléfono monta el MediaTek Dimensity 7400, fabricado en 4 nm, acompañado por memoria LPDDR5 a 6400 Mbps y el motor NeoTurbo Engine, encargado de gestionar recursos para optimizar la experiencia de juego.

Pantalla AMOLED de 144 Hz y gatillos laterales

La pantalla también apunta directamente al público gamer. El nubia Neo 5 GT integra un panel AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K de 1224 x 2720 píxeles, tasa de refresco de 144 Hz y brillo pico de hasta 4.500 nits. Además, cuenta con certificación SGS Eye Care para reducir la fatiga visual en usos prolongados.

A esto se suman los Neo Triggers 5.0, unos gatillos laterales táctiles con tasa de muestreo de 550 Hz y una latencia anunciada de 5,5 ms. Estos botones permiten jugar con una disposición más cercana a la de un mando, usando cuatro dedos para acciones como apuntar, disparar, acelerar o activar habilidades sin depender únicamente de la pantalla.

nubia también incorpora Magic Touch 3.0, una tecnología diseñada para mantener la respuesta táctil incluso cuando hay humedad, sudor o manos algo mojadas. Es un detalle importante en sesiones largas, donde la precisión puede marcar diferencias.

Batería grande, carga bypass y diseño plano

El nubia Neo 5 GT incluye una batería de doble celda de 6.210 mAh con carga rápida de 45 W. Además, cuenta con carga bypass, una función especialmente útil para jugar mientras el móvil está conectado. En lugar de cargar la batería al mismo tiempo que alimenta el dispositivo, el sistema entrega energía directamente al teléfono, lo que ayuda a reducir temperatura y desgaste.

La marca también destaca un modo extremo que se activa cuando queda un 5% de batería y que permite alargar el uso en situaciones críticas. Según los datos facilitados, puede ofrecer hasta unos minutos adicionales de juego o varias horas en espera.

En diseño, el terminal apuesta por una trasera completamente plana, sin módulo de cámara sobresaliente. Esto no solo aporta una estética más limpia, también puede mejorar el agarre en horizontal. El grosor es de 8,4 mm y el peso se sitúa en 200 gramos.

IA, sonido y disponibilidad en España

El apartado de software incluye AI Game Space 5.0, un espacio pensado para centralizar funciones de juego, rendimiento y asistencia. Dentro de él aparece AI Copilot Demi 2.0, con herramientas como Gaming Coach, Gaming Chatbot y Demi Auto-Chat, orientadas a ofrecer ayuda contextual, resolver dudas o gestionar mensajes durante las partidas.

El teléfono también incorpora funciones de IA para el uso diario, como AI Memory, AI Scam Alert, generación de imagen y texto con IA, traducción y herramientas de asistencia. En fotografía, cuenta con cámara trasera principal de 50 mpx con IA, sensor de profundidad de 2 mpx y cámara frontal de 16 MP.

En el apartado multimedia, el nubia Neo 5 GT incluye doble altavoz, sonido DTS:X Ultra, motor lineal X-Axis e iluminación trasera Eagle Eye, además de LED personalizable en la zona del ventilador en las versiones con diseño gaming.

La versión de 12 GB de RAM, ampliables virtualmente hasta 24 GB, y 256 GB de almacenamiento tendrá un precio de 449 euros y estará disponible en Phantom Black y Stellar Silver. Además, habrá una variante más sobria, orientada al entorno profesional, en color Obsidian Black, con 8 GB de RAM, ampliables virtualmente hasta 20 GB, 256 GB de almacenamiento y un precio de 399 euros. El nubia Neo 5 GT llegará a España durante la primera quincena de junio.