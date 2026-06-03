soundcore Liberty 5 Pro Max: 5 cosas que más me han gustado de estos auriculares

Los soundcore Liberty 5 Pro Max son la última apuesta de esta marca que, paso a paso, se está haciendo fuerte en un mercado muy saturado.. Esta firma ha intentado diferenciarse con dos elementos poco habituales, una pantalla integrada en el estuche y un sistema de toma de notas con IA que no va nada mal. Tras probarlos, hay cinco aspectos que me parecen especialmente interesantes. No todos están pensados para el mismo tipo de usuario, pero sí ayudan a entender por qué estos auriculares no son simplemente una actualización más dentro del catálogo de soundcore.

Una de las mejores ANC que he probado

La cancelación activa de ruido es, probablemente, uno de los apartados más sólidos de los soundcore Liberty 5 Pro Max. En mi experiencia, está entre las mejores que he probado en auriculares true wireless, sobre todo en situaciones habituales como transporte público, oficinas con conversaciones de fondo o calles con tráfico constante.

soundcore ofrece una ANC 4.0 adaptativa, 8 sensores y procesamiento de más de 384.000 señales de ruido por segundo. El sistema no obliga a estar cambiando manualmente de modo todo el tiempo. Detecta el entorno y ajusta la reducción de ruido, algo que se nota cuando pasas de una zona tranquila a otra mucho más ruidosa.

La pantalla permite depender menos del móvil

La pantalla del estuche no es un simple adorno. Es una AMOLED de 1,78 pulgadas y permite controlar varias funciones sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Desde ahí se puede acceder a la grabadora de voz, ajustar el modo de cancelación de ruido o gestionar algunos ajustes básicos de los auriculares.

Este detalle cambia bastante la forma de usarlos. No sustituye a la app, ni pretende hacerlo, pero sí permite “liberarte” del móvil en acciones concretas. Para quienes usan los auriculares muchas horas al día, ese pequeño ahorro de gestos termina siendo más útil de lo que parece al principio.

El tomador de notas con IA tiene sentido para perfiles profesionales

El tomador de notas con IA es una de esas funciones que pueden parecer un extra hasta que encajan con tu rutina. Permite grabar, transcribir y resumir reuniones o entrevistas, además de generar puntos clave y tareas pendientes. Para perfiles que pasan buena parte del día entre llamadas, puede ser una herramienta bastante práctica.

Las llamadas están muy cuidadas

Otro punto que me ha gustado es el trabajo en llamadas. Los soundcore Liberty 5 Pro Max incorporan 10 sensores y el chip de IA Thus, con el objetivo de mejorar la claridad de la voz tanto en lugares con mucho ruido como en entornos silenciosos donde no quieres hablar demasiado alto.

Esto es importante porque muchos auriculares cumplen bien escuchando música, pero bajan el nivel en llamadas. La propuesta va claramente dirigida a quien los usa también para trabajar, atender reuniones rápidas, hacer videollamadas o contestar mientras va por la calle. No es una función vistosa, pero sí de las que más se agradecen en el día a día.

El sonido se puede adaptar bastante a cada usuario

El quinto punto es la personalización del sonido. soundcore incluye HearID 5.0, ecualizador personalizado y optimización de audio con IA. La idea es que los auriculares no se queden en un perfil estándar, sino que ajusten la experiencia a la forma en la que escucha cada persona.

Esto tiene más valor del que parece. Hay usuarios que prefieren graves más marcados, otros buscan voces más limpias y otros quieren un perfil equilibrado para podcasts, música y llamadas. Poder afinar esa respuesta hace que los soundcore Liberty 5 Pro Max no dependan únicamente de cómo vienen configurados de fábrica. La personalización es abrumadora.

Unos auriculares pensados para algo más que escuchar música

Los soundcore Liberty 5 Pro Max me parecen interesantes porque combinan tres mundos: audio, productividad e inteligencia artificial. La cancelación de ruido es uno de sus grandes argumentos, pero la pantalla del estuche y el tomador de notas con IA son los elementos que más los separan de otros modelos de gama alta.

No son unos auriculares baratos, aunque los valen, pero tampoco intentan competir solo por calidad de sonido. Su valor está en el conjunto, es decir, buena ANC, controles más cómodos desde el estuche, llamadas trabajadas, personalización del audio y funciones pensadas para quienes usan los auriculares también como herramienta de trabajo.