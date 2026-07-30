Por qué es un error usar la Papelera de reciclaje de Windows para eliminar archivos

Todos los usuarios de Windows consideran la papelera de reciclaje como una herramienta de seguridad. Si se borra un archivo por error, se puede recuperar al instante. Pero si es perfecto para esa función, también supone un nuevo riesgo para la privacidad si dejas archivos confidenciales allí durante semanas o meses.

Mucha gente limpia de manera regular sus escritorios, pero sin pensar en la papelera. Eso tiene como resultado que muchos documentos fiscales, documentos de identidad escaneados, contratos, historiales médicos, hojas de cálculo financieras y fotos personales eliminados pueden permanecer fácilmente accesibles en el ordenador. Lo fundamental es entender que enviar algo a la Papelera no lo elimina realmente, sino que se envía a una carpeta donde permanece recuperable hasta que se vacía la Papelera de reciclaje.

Cualquier persona con acceso a tu cuenta de Windows puede abrir la papelera y restaurar esos archivos en un momento. Pero eso tiene fácil solución y es vaciar la papelera de reciclaje con regularidad. Otra solución que ofrece Windows es mediante el Sensor de almacenamiento, que elimina el contenido de la Papelera de reciclaje sin necesidad de una intervención manual.

Documentos sensibles

Para documentos que sean especialmente sensibles, los usuarios tienen la opción de omitir por completo la papelera de reciclaje pulsando Mayús + Supr, lo que elimina el archivo por completo. Sin embargo, esa opción es muy arriesgada, ya que luego recuperar esos archivos se puede volver muy difícil.

Si alguien vende, dona o recicla un ordenador sin borrar el contenido, el comprador puede recuperar fácilmente el historial de datos. Para una mayor seguridad al borrar archivos importantes, utiliza herramientas de borrado seguro como Eraser o BleachBit. Estos programas se encargan de sobrescribir el archivo borrado con datos aleatorios para eliminarlo, lo que hace que la recuperación digital sea prácticamente imposible.