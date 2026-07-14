Gadgets baratos y útiles: cuatro aparatos de 2026 que cuestan poco y resuelven mucho

No hace falta gastarse mucho dinero para incorporar tecnología que aporte algo. En este 2026 han cuajado varias categorías de gadgets baratos y útiles que comparten una virtud, resuelven una necesidad concreta sin pedir a cambio una suscripción ni un máster para configurarlos. Repasamos cuatro que están funcionando bien, haciendo hincapié en lo que ofrecen y lo que no.

Anillos inteligentes sin cuota mensual

Un anillo inteligente mide sueño, pulso y actividad desde el dedo, sin la pantalla ni el bulto de un reloj. Su gran atractivo este año es que muchos modelos han eliminado la suscripción mensual que arrastraban los pioneros como Oura, de modo que pagas una vez y listo. Los de marcas reconocidas, como el RingConn Gen 2 Air o el Samsung Galaxy Ring, se mueven entre los 240 y los 450 euros, mientras que hay opciones básicas desde unos 50 euros. Ahora bien, los más económicos ofrecen datos orientativos, no precisión médica, y todos dependen de una app para sacarles partido.

Grabadoras de voz que resumen solas

Aquí está una de las combinaciones más prácticas del año. Estas grabadoras captan una reunión o una clase y, además de transcribir, generan un resumen con lo esencial gracias a la inteligencia artificial. Un modelo como la MECHEN ronda los 76 euros y trabaja en español. Son útiles para quien toma muchas notas, aunque la calidad del resumen depende del audio: si la sala es ruidosa o hay varias voces solapadas, el resultado pierde fiabilidad.

Localizadores de cartera que no acaban en la basura

Los rastreadores con forma de tarjeta se meten en la cartera y avisan de dónde está a través de la red de Apple o la de Google. La novedad que los hace recomendables es que los mejores ya son recargables por USB-C, frente a los antiguos, que se tiraban cuando la pila moría a los dos o tres años. El UGREEN FineTrack es uno de mis favcoritos.

Retroiluminación para la tele

Es el capricho más vistoso de la lista. Una tira de luces con cámara se coloca detrás del televisor y proyecta en la pared los colores de lo que aparece en pantalla, lo que amplía la sensación de imagen y reduce la fatiga visual en una habitación a oscuras. El Govee Backlight 3 Lite se vende alrededor de 90 euros. No mejora la calidad del televisor, pero cambia bastante la experiencia de ver una película de noche.

Es cierto que ninguno de estos aparatos es imprescindible, pero todos comparten algo poco habitual, cumplen exactamente lo que prometen y cuestan menos que un capricho tecnológico de gama alta. Lo importante es comprar solo el que resuelva un problema que de verdad tengas.