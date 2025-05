PLAUD NOTE es la grabadora inteligente que todo periodista debería llevar en el bolsillo

En mi trabajo como freelance, me he acostumbrado a vivir con el móvil en una mano para grabar entrevistas. Pero por más apps que haya probado y notas de voz que haya grabado, siempre volvía a lo mismo, revisar audios largos, difíciles de entender, y transcribir a mano. Hasta que ha llegado el PLAUD NOTE. Este pequeño dispositivo ha cambiado la forma en que trabajo, ahorrándome tiempo y ayudándome a no perder ni una palabra de lo importante.

Así es PLAUD NOTE

Característica Detalle Dimensiones 5,4 x 3,4 x 0,5 cm Peso 18,6 g Conectividad Bluetooth 5.3 Almacenamiento En la app vía móvil (no graba internamente) Batería Hasta 30 horas en espera Compatibilidad iOS y Android Transcripción Mediante IA (Whisper/OpenAI) Idiomas soportados Más de 100 idiomas, incluyendo español Precio orientativo 129 € (sin suscripción incluida)

Ligereza extrema, comodidad absoluta

Lo primero que sorprende al tener el PLAUD NOTE en la mano es lo poco que pesa. Literalmente, desaparece en el bolsillo de una camisa. Se fija magnéticamente a la parte trasera del teléfono, con un sistema tipo MagSafe o mediante un adhesivo metálico que incluye, y así va contigo a todas partes sin que tengas que acordarte de llevar otro gadget. Pero lo mejor es que una vez lo enlazas por Bluetooth a su app, puedes olvidarte del móvil: con solo un botón físico inicias la grabación, y luego todo lo demás lo hace él.

Grabación directa con botón físico

Como periodista, no hay nada más frustrante que estar en medio de una conversación interesante y perderte el inicio porque estás buscando la app en el móvil. Aquí no pasa eso. Con solo pulsar el botón del PLAUD NOTE, se activa una grabación que va directamente a la app en el teléfono. En mi experiencia, esto es clave. He grabado entrevistas caminando, en lugares ruidosos e incluso en ruedas de prensa con mucho alboroto, y el micro direccional del PLAUD NOTE recoge el audio con claridad sorprendente.

Transcripción automática con IA

La gran baza del PLAUD NOTE no es solo grabar, sino transcribir con inteligencia artificial. Utiliza el modelo Whisper de OpenAI, uno de los más avanzados del mundo en reconocimiento de voz multilingüe. La app te permite pasar la grabación a texto en cuestión de segundos, y lo hace muy bien incluso con varios interlocutores o con ruido de fondo. La transcripción no es perfecta, pero está a un 90% de precisión en la mayoría de situaciones, lo que en mi caso significa un ahorro de horas cada vez que lo hago.

Pero hay un detalle que merece mención aparte, cuando el dispositivo está adherido al teléfono y se activa el botón físico, también puede capturar y transcribir llamadas telefónicas. Esto es oro puro para quienes, como yo, realizamos entrevistas por teléfono. Hasta ahora, la única forma de grabarlas era mediante apps de terceros, muchas de ellas de pago mensual y con resultados no del todo buenos. Con PLAUD NOTE, puedes transcribir directamente la conversación sin instalar nada adicional y sin pagar por otra app.

Un compañero en ruedas de prensa

He probado este dispositivo tanto en entrevistas uno a uno como en salas de prensa donde no siempre estás cerca del orador. A veces no puedes colocar el móvil sobre la mesa del portavoz, pero sí puedes tener el PLAUD NOTE activo en tu teléfono desde la segunda fila. ¿Resultado? Audio aprovechable, perfectamente inteligible, y todo transcrito sin que tenga que tocar una tecla.

Además, la app no se limita a volcar el texto palabra por palabra. Una vez realizada la transcripción, es capaz de generar automáticamente un resumen estructurado de lo más relevante, incluyendo fechas, temas tratados y frases clave. Esta función, que se potencia aún más con la suscripción Pro, permite incluso transformar la información en un mapa mental visual, perfecto para periodistas que necesitan captar la esencia de una comparecencia o para estructurar artículos largos. Personalmente, me ha resulta especialmente útil en presentaciones técnicas o ruedas de prensa, donde captar las ideas fuerza sin perder tiempo es clave, pero sobre todo, en entrevistas telefónicas.

La app, el verdadero centro de operaciones

Todo gira alrededor de la app de PLAUD, llamada Plaud Assistant. Es desde ahí donde se gestionan las grabaciones, se organizan por proyectos, se etiquetan por palabras clave y, por supuesto, se transcriben con IA. Además, puedes exportar directamente tus entrevistas a PDF, TXT o DOCX y compartirlas por correo o guardarlas en la nube. Es minimalista, intuitiva y muy enfocada en productividad.

La app, disponible en iOS y Android, incluye opciones avanzadas como resúmenes automáticos y generación de mapas mentales basados en la transcripción, algo que marca una gran diferencia a la hora de procesar ruedas de prensa extensas o estructurar artículos complejos. También ofrece división por hablantes y mejora constante gracias a las actualizaciones. Aunque estas funciones premium se desbloquean con la suscripción Pro, incluso sin pagar, el uso básico sigue siendo completo y perfectamente útil.

¿Hace falta suscripción?

El dispositivo funciona sin pagar nada adicional. Puedes grabar, almacenar los audios y acceder a ellos desde la app. La suscripción mensual desbloquea transcripción ilimitada, resúmenes, y una velocidad de procesamiento más rápida. En mi caso, la suscripción de 5 euros al mes me compensa con creces porque me ahorra muchas horas de trabajo en transcripciones manuales. Pero si solo grabas esporádicamente, puedes seguir usándolo sin problema.

No es una grabadora clásica

No tiene pantalla, no almacena internamente y depende del móvil. Lo sé, puede sonar limitado, pero en la práctica es justo lo contrario. Al simplificar el hardware, el dispositivo se vuelve más duradero, más ligero y más fácil de actualizar con mejoras vía app. Además, al no tener botones innecesarios ni conectores, es más cómodo y resistente para el uso diario.

Una herramienta imprescindible

Desde que uso el PLAUD NOTE, mi forma de trabajar ha cambiado por completo. Ya no pierdo tiempo buscando frases exactas en grabaciones eternas. No tengo miedo de perderme una cita clave. Y sobre todo, puedo concentrarme en escuchar y preguntar, que es lo que importa en una buena entrevista. Es evidente que este pequeño dispositivo no sustituye la mirada crítica de un periodista y que siempre has de hacer un proceso de revisión, pero sí le da más libertad para hacer bien su trabajo.

La grabadora está disponible por 152 euros en la propia web de la marca y en comercios online. Si dependes del audio tanto como yo, probablemente acabes pensando que ha sido una de tus mejores inversiones.