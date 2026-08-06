Windows 10 deja de recibir parches gratis en octubre, esto es lo que puedes hacer

El soporte oficial de Windows 10 terminó el 14 de octubre de 2025, pero Microsoft concedió un balón de oxígeno a los usuarios con el programa ESU, las siglas de Actualizaciones de Seguridad Extendidas. Ese año de gracia se agota el 13 de octubre de 2026, una fecha que empieza a estar cerca y que muchos usuarios desconocen porque su ordenador sigue funcionando con aparente normalidad. El problema no es que Windows 10 deje de arrancar ese día, sino que a partir de entonces el sistema operativo deja de recibir parches contra vulnerabilidades nuevas, algo que con el tiempo lo convierte en un blanco fácil para el malware.

Qué es el ESU y cómo activarlo sin pagar

En España y el resto de la Unión Europea, Microsoft habilitó ese año adicional de actualizaciones sin coste para usuarios particulares, una concesión que en otras regiones del mundo sí tiene un precio. Para activarlo hay que entrar en Configuración, después en Windows Update, donde debería aparecer un aviso con un botón para inscribirse en el programa, e iniciar sesión con una cuenta Microsoft cuando el sistema lo pida.

La única condición real es mantener esa sesión activa, entrando con la cuenta Microsoft al menos cada 60 días, porque si el plazo se supera el equipo puede salir del programa y hay que volver a inscribirlo. Los detalles del programa y los requisitos exactos están disponibles en la página oficial de Microsoft sobre las actualizaciones de seguridad extendidas.

Por qué tu PC podría no poder pasar a Windows 11

La alternativa lógica al ESU es actualizar directamente a Windows 11 de forma gratuita desde Configuración, Privacidad y seguridad, Windows Update, pero no todos los equipos cumplen los requisitos. El más habitual que deja fuera a ordenadores todavía útiles es el TPM 2.0, un chip de seguridad que muchos equipos fabricados en los últimos cinco años sí incorporan, aunque viene desactivado de fábrica.

Activarlo suele ser tan sencillo como entrar en la BIOS o UEFI del equipo y buscar una opción etiquetada como TPM, dispositivo de seguridad o equipo de confianza, un proceso que varía según el fabricante y que Microsoft lo explica detalladamente en su guía oficial para habilitar TPM 2.0. Si el equipo carece del chip por completo, existe la opción de instalar un módulo TPM físico en placas que lo permiten, aunque para muchos usuarios es más práctico simplemente quedarse en Windows 10 mientras dure el ESU.

Qué pasa si no haces nada antes de octubre

Seguir usando Windows 10 después del 13 de octubre de 2026 no bloquea el ordenador ni impide seguir trabajando con él, pero sí deja el sistema operativo sin parches frente a vulnerabilidades que se descubran a partir de esa fecha, lo que aumenta el riesgo de virus y ataques informáticos con el paso de los meses. Microsoft mantendrá aparte las actualizaciones de seguridad de las aplicaciones de Microsoft 365 en Windows 10 durante un periodo más largo, hasta 2028, pero eso protege solo esas aplicaciones concretas, no el sistema operativo en su conjunto.

El plazo cada vez está más cerca, por lo que lo más razonable es comprobar ahora mismo si el equipo es compatible con Windows 11 y, si no lo es, activar el ESU cuanto antes en lugar de esperar a que llegue octubre para descubrir que la sesión de la cuenta Microsoft ha caducado o que el proceso de inscripción tarda más de lo esperado.