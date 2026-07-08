iPhone compatibles con iOS 27: cómo saber si el tuyo entra antes de actualizar

Cada vez que Apple presenta una nueva versión de su sistema operativo, este lo hará este otoño, se repite la misma duda, y consiste en saber si el iPhone que llevas en el bolsillo se va a quedar atrás o no. Este año la respuesta es tranquilizadora, porque Apple ha decidido no jubilar a ningún modelo. iOS 27 es compatible exactamente con los mismos iPhone que iOS 26, de modo que si tu teléfono funciona ahora con iOS 26 podrá dar el salto a iOS 27 sin problemas. La pregunta interesante, por tanto, ya no es si te llegará la actualización, sino cuánto te llegará de verdad, y ahí sí hay diferencias importantes según el modelo.

Qué iPhone son compatibles con iOS 27

La lista es de las más amplias que Apple ha ofrecido en años. Son compatibles todos los modelos desde el iPhone 11 en adelante, además del iPhone SE de segunda y tercera generación, lo que las familias iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 y iPhone 17, junto al iPhone Air. En total son 31 modelos los que reciben la actualización.

El criterio para salir de dudas es sencillo. Todo iPhone capaz de ejecutar iOS 26 puede ejecutar también iOS 27, algo que tiene explicación si se piensa en el enfoque de esta versión, más centrada en mejorar el rendimiento que en añadir funciones que exijan hardware nuevo. De hecho, Apple sostiene que las apps se abren hasta un 30 % más rápido y que las transferencias por AirDrop mejoran hasta un 80 %, mejoras que benefician sobre todo a los modelos con algunos años a sus espaldas.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone Air

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (3ª generación)

iPhone SE (2ª generación)

Qué iPhone se quedan fuera

Quien tenga un modelo anterior al iPhone 11 se queda sin actualización. En concreto, los iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR no son compatibles con iOS 27, igual que tampoco lo eran con la versión anterior. A esa lista se suma el iPhone SE de primera generación, que sí queda descartado pese a que las versiones más nuevas del SE siguen recibiendo soporte. Si tu iPhone no aparece entre los compatibles, la única vía para estrenar iOS 27 pasa por cambiar de dispositivo.

Cómo saber qué modelo de iPhone tienes

Si no tienes claro qué iPhone llevas, comprobarlo lleva unos segundos. Basta con abrir Ajustes > General > Información y buscar el apartado con el nombre del modelo, que aparece indicado de forma directa en la parte superior. Ahí verás si tu teléfono es un iPhone 12, un iPhone 14 o el que sea, y podrás contrastarlo con la lista anterior sin margen de error. Es un paso que conviene dar antes de nada, porque mucha gente compra un modelo concreto y con el tiempo deja de recordar la generación exacta.

Compatible no significa que tengas todo: los tres niveles de iOS 27

Que tu iPhone actualice a iOS 27 no significa que vayas a disfrutar de todas sus novedades, porque Apple ha dividido las funciones en tres niveles según la potencia del dispositivo. El primero incluye a todos los modelos compatibles, que reciben el nuevo diseño, las mejoras de rendimiento y los ajustes visuales sin restricciones.

El segundo nivel es el de Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial, y ahí el listón sube de forma notable. Apple Intelligence en iOS 27 exige como mínimo un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max o cualquier modelo de iPhone 16 en adelante. Conviene fijarse en el detalle, porque deja fuera a los iPhone 15 y 15 Plus estándar. El motivo es puramente de hardware, ya que estas funciones necesitan 8 GB de memoria para mantener el modelo de inteligencia artificial cargado, y esos dos modelos se quedan en 6 GB.

El tercer nivel es el más exclusivo y afecta a las funciones más avanzadas de Siri. Solo el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air soportan el modelo más potente que se ejecuta en el propio dispositivo, el que habilita las voces expresivas de Siri y el dictado más avanzado. Dicho de otro modo, el mismo sistema operativo ofrece experiencias bastante distintas dependiendo de si tienes un iPhone de hace cinco años o el último de la gama.

El detalle que afecta a España y la UE

Hay una advertencia importante para el usuario español que casi ningún listado menciona. Las funciones estrella de inteligencia artificial no llegarán a la vez a todo el mundo ni en todos los idiomas. Siri AI arrancará inicialmente solo en inglés y, de momento, no estará disponible en la Unión Europea por las restricciones de la Ley de Mercados Digitales. Es decir, aunque tengas un iPhone de última generación perfectamente capacitado, en España tendrás que esperar para probar buena parte de esas novedades. Merece la pena tenerlo presente antes de dejarse llevar por las ganas.

Requisitos antes de actualizar

Más allá del modelo, la instalación pide unas condiciones mínimas que evitan sustos a mitad del proceso. iOS 27 necesita alrededor de 15 GB de espacio libre, aunque lo recomendable es contar con 20 GB, una conexión a internet estable y tener el iPhone con al menos el 50 % de batería o directamente enchufado a la corriente. A esos requisitos se añade uno de sentido común, que es hacer una copia de seguridad antes de actualizar. Rara vez pasa algo, pero cuando pasa, agradeces tener tus datos a salvo.