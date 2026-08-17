Soundcore P42i, los auriculares con ANC y traductor de IA que cuestan menos de 80 euros
Unos auriculares económicos con cancelación de ruido adaptativa, sonido LDAC y traducción simultánea
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El mercado de auriculares inalámbricos por debajo de 100 euros está saturado de propuestas que prometen mucho y a veces no cumplen. Soundcore, la marca de audio de Anker, lleva un tiempo intentando diferenciarse con modelos que añaden funciones propias de gama alta a precios de entrada. Los Soundcore P42i son su última apuesta en ese terreno, unos auriculares que combinan cancelación de ruido activa, sonido certificado en alta resolución con LDAC y, como reclamo más llamativo, un traductor simultáneo por inteligencia artificial capaz de trabajar con más de 100 idiomas.
Así son los Soundcore P42i
La primera sorpresa al abrir la caja es el peso. Cada auricular pesa 4,4 gramos, algo que se nota en el oído a partir de llevarlos un rato puestos. El diseño sigue la fórmula de vástago corto que Soundcore ha popularizado en sus últimas generaciones, con un acabado en negro mate en la unidad que he probado, aunque también se vende en blanco, azul y morado.
El estuche de carga es compacto, cabe sin problema en un bolsillo pequeño, y admite tanto USB-C como carga inalámbrica, un detalle que en esta franja de precio todavía no es habitual. Los auriculares cuentan con certificación IP55, así que resisten salpicaduras y sudor sin problema, aunque no están pensados para nadar con ellos. Cada auricular guarda su propio esquema de controles táctiles, con pulsación simple, doble, triple y larga que se pueden reasignar de forma independiente desde la aplicación, salvo las acciones ligadas a las llamadas, que vienen fijadas de fábrica.
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