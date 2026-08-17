Soundcore P42i, los auriculares con ANC y traductor de IA que cuestan menos de 80 euros

Un sonido con más cuerpo del que promete su precio

Soundcore ha metido en los P42i un driver dinámico de 11 milímetros con recubrimiento de titanio, un componente que normalmente se reserva para modelos más caros de la marca. Se nota especialmente en los graves, que tienen cuerpo y no se deshacen en cuanto sube el volumen, algo habitual en auriculares de esta franja. Los medios quedan algo por detrás, correctos pero sin el detalle que sí ofrecen modelos bastante más caros, y los agudos son limpios sin llegar a ser brillantes.

La app Soundcore incluye un test de preferencia sonora, HearID, que analiza cómo escucha cada persona y ajusta la curva de ecualización en consecuencia, algo que noté sobre todo al escuchar podcasts, donde las voces ganaron presencia. El añadido más relevante es la compatibilidad con LDAC, el códec de Sony que permite transmitir mucha más información que el AAC estándar de Bluetooth.

Una cancelación de ruido que cumple sin ser la mejor del mercado

Soundcore ofrece hasta 55 dB de reducción de ruido con la ANC activada, una cifra que hay que coger con pinzas porque procede de pruebas de laboratorio del propio fabricante y rara vez se traduce en esos números fuera de un entorno controlado. En el uso diario, la cancelación es efectiva contra ruidos constantes y graves, como el sonido del interior de un avión o el runrún de una oficina, y se comporta con bastante solvencia también contra el tráfico de una calle con circulación intensa. Le cuesta más con sonidos agudos y variables, como voces cercanas.

La app permite alternar entre cancelación total, un modo adaptativo que ajusta la intensidad según el entorno, transparencia para escuchar lo que pasa alrededor sin quitarse los auriculares, y un modo llamado Natural pensado para conciertos y eventos con mucho ruido, que reduce el volumen del sonido en directo de forma más uniforme para no perder matices. Es un añadido curioso, más pensado para aglomeraciones que para el día a día, pero se agradece que esté ahí.

Llamadas claras incluso con viento

Los P42i incorporan seis micrófonos con reducción de ruido asistida por IA, pensados sobre todo para las llamadas. Los he probado caminando por una calle con bastante viento y en una cafetería con música de fondo, y en ambos casos la persona al otro lado me escuchó con claridad, aunque el sistema recorta parte de la voz en los picos más altos, un efecto habitual en este tipo de procesado agresivo del ruido.

Traducción simultánea, la función que más titulares se lleva

La función de traducción con IA es lo que más ha llamado la atención de este modelo, y con razón, porque no es habitual verla en auriculares de menos de ese precio. Desde la app Soundcore se puede iniciar una conversación traducida en tiempo real entre más de 100 idiomas, con subtítulos en pantalla mientras se escucha la traducción por el auricular. Funciona razonablemente bien con frases cortas y en entornos silenciosos, con una latencia perceptible pero asumible, y pierde precisión en cuanto hay ruido de fondo o los interlocutores hablan rápido. Es una función pensada para salir del paso en un viaje o pedir en un restaurante.

Autonomía suficiente para un día completo

Los P42i ofrecen hasta 12 horas de música por carga con la ANC desactivada, hasta 56 horas contando el estuche, y hasta 8,5 horas por carga con la cancelación de ruido activada, con 40 horas totales gracias al estuche. En mi uso, con la ANC encendida buena parte del tiempo y el volumen por encima de la mitad, esas cifras bajan, como suele pasar con cualquier fabricante, aunque han aguantado sin problema una jornada de trabajo completa sin necesidad de meterlos en el estuche. La carga rápida también cumple, diez minutos enchufado dan casi cuatro horas de reproducción, útil para los días en los que se sale de casa con la batería bajo mínimos.

Personalización desde la app, más allá del sonido

La aplicación Soundcore es, en buena parte, donde este modelo se juega su valor añadido. Además del ecualizador HearID, incluye un monitor de volumen en tiempo real que registra cuánto ruido reciben los oídos a lo largo del día y genera informes de salud auditiva, con un límite de volumen configurable que corta el sonido de salida en un umbral fijado por el usuario.

También permite reasignar los gestos táctiles de cada auricular por separado y activar un modo gaming que reduce la latencia para ver vídeo o jugar sin el desfase entre imagen y sonido que suele delatar al Bluetooth. Son funciones que en otros fabricantes solo aparecen en modelos bastante más caros, y aquí vienen incluidas sin coste añadido.

Y este es mi veredicto

Los Soundcore P42i no son los auriculares con mejor sonido ni la cancelación de ruido más agresiva de su rango de precio, pero es difícil encontrar otro modelo por 79,99 euros que sume tantas funciones. El peso ligero y el ajuste cómodo lo hacen fácil de olvidar puesto, la cancelación de ruido cumple para moverte y la oficina, y la app añade herramientas de personalización y cuidado auditivo que normalmente quedan reservadas a modelos más caros. Si hay un término que los define es el de equilibrio.

La traducción por IA es un extra que no está nada mal, útil de vez en cuando, pero no el motivo principal para comprarlos. Si buscas unos auriculares completos para el día a día, sin gastar mucho y sin renunciar a extras que hasta hace poco eran exclusivos de la gama alta, tienes aquí una opción a tener en cuenta.