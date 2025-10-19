soundcore AeroClip: la nueva forma de disfrutar de la música sin aislarte del mundo

Cada producto soundcore que tengo la oportunidad de probar es una agradable sorpresa. En este caso tenemos por delante los AeroClip, que llegan para cambiar la idea que tenemos de unos auriculares inalámbricos. El diseño de oreja abierta no se introduce en el canal auditivo, sino que se apoya suavemente en la parte exterior, liberando de cualquier presión. Es una sensación muy distinta a la de los modelos tradicionales, no notas que los llevas puestos, incluso tras horas de uso.

Así son los soundcore AeroClip

Lo primero que notas al colocártelos es comodidad, y además tiene detrás una ingeniería curiosa. El aro flexible que abraza la oreja puede soportar hasta 20.000 curvados, lo que garantiza durabilidad y ajuste seguro. No se mueven aunque camines, corras o vayas en bicicleta, y eso los convierte en una opción excelente para quienes practican deporte o simplemente quieren escuchar música mientras se desplazan sin desconectarse del entorno.

Sonido sorprendente en un formato tan ligero

Lo más inesperado de los soundcore AeroClip es su calidad de sonido. A pesar de su formato abierto, el audio tiene cuerpo y los graves son sorprendentemente potentes. Esto se debe a un controlador recubierto de titanio de 12 mm x 12 mm y a la tecnología de graves virtuales de soundcore, que refuerza las frecuencias bajas sin saturar. El resultado es un sonido limpio, nítido y con un punto cálido que engancha desde el primer minuto.

En las llamadas, la experiencia también es impecable. Incorporan cuatro micrófonos con formación de haz, inteligencia artificial y filtros de viento, lo que permite mantener conversaciones claras incluso en la calle o con ruido ambiental.

Todo bajo control desde la app de Soundcore

La aplicación complementa la experiencia de los soundcore AeroClip con funciones realmente útiles. Desde ella se pueden personalizar los controles táctiles (por ejemplo, qué hace cada toque en el auricular izquierdo o derecho), ajustar un ecualizador a medida y activar el modo “encontrar dispositivo”. Además, la conexión dual permite tenerlos vinculados a dos dispositivos a la vez, como el móvil y el portátil, y alternar entre ellos sin esfuerzo.

También se puede crear un perfil de sonido personalizado, seleccionando distintos efectos o configurando un ecualizador propio. Es una función sencilla, pero que marca la diferencia en el día a día.

Diseño con estilo y libertad total

Más allá de lo técnico, los soundcore AeroClip tienen ese toque de diseño tan actual que llama la atención sin resultar extravagante. Son ligeros, se guardan en un estuche compacto con carga USB-C y están disponibles en varios colores, pensados para adaptarse al estilo de cada usuario.

Son una propuesta fresca dentro del mercado de auriculares inalámbricos: cómodos, funcionales y con una calidad de sonido que sorprende, y mucho, para su formato abierto. Una manera distinta, y muy agradable. de llevar la música contigo sin perder el contacto con el mundo. Pueden adquirirse en la web del fabricante a 119,99€, o bien en Amazon. Una compra más que recomendables si deseas comodidad total y una calidad de sonido excelente para ese ámbito de precio.